Lluvia de millones: Reus, Tarragona y Calafell recibirán 12,5 MEUR para transformar barrios degradados

Un total de 20 municipios de Cataluña han sido los escogidos para recibir las ayudas de la primera convocatoria del Plan de Barrios y Villas 2025-2029 de la Generalitat, entre ellos figuran Tarragona, Reus, Calafell, Amposta y Tortosa. Los proyectos escogidos suman un presupuesto de 412 MEUR, de los cuales 232,71 MEUR los aportará la Generalitat de Catalunya, una cifra superior a la prevista inicialmente. Los proyectos de mejora urbana beneficiarán directamente 273.519 y vecinas residentes en las Áreas de Especial Atención (AEE) escenario de las acciones de transformación.

Entre los proyectos seleccionados hay el de Tarragona donde se prevé una inversión de 25 MEUR en la Part Baixa, de los cuales 12.500.000.000 euros estarán subvencionados por la Generalitat. Reus también presentó un proyecto para invertir en los barrios del área sur (Carrilet, Juroca, Parcel·les Cases, Fortuny, y Montserrat) de 24.999.817,80 euros. Con respecto a Calafell, apostó por un proyecto de regeneración en el barrio de Cal Bolavà con un presupuesto de 20.548.355,00 euros. Estos dos últimos también recibiran unos 12,5 MEUR.

En las Terres de l'Ebre, los municipios favorecidos son Amposta con un proyecto de 25 MEUR para mejorar los barrios fluviales de la villa, el Grau y el Pla d'Empúries. Mientras que Tortosa ha apostado por un proyecto sobre la Ciudad Histórica con un presupuesto de 25 MEUR. Estos dos municipios recibiran unos 15 MEUR de la Generalitat.

El objetivo del Plan de Barrios y Villas de Cataluña es la regeneración urbana y social en barrios con vulnerabilidades acumuladas a través de la colaboración entre los ayuntamientos y la Generalitat de Catalunya. Los proyectos se centran en zonas identificadas como Áreas de Atención Especial (AAE), con indicadores bajos de renta (por debajo de la media de Cataluña), déficits de equipamientos o servicios, problemas de vivienda o exposición a riesgos ambientales.

Para los municipios de más de 20.000 habitantes, el límite presupuestario es de 25 MEUR, mientras que para los municipios de menos de 20.000 habitantes es de 12,5 MEUR.

Por la convocatoria, que se hizo en septiembre, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica recibió proyectos de 83 municipios de 30 comarcas. Se prevé abrir la segunda convocatoria del Plan de Barrios y Villas durante el primer semestre del año 2026. Se podrán presentar tanto los municipios que no hayan resultado escogidos en esta primera convocatoria como otros que presenten sus proyectos por primera vez.