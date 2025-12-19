La aplicación ‘Calçotapp’ informará del sector del calçot a toda Tarragona

Publicado por Ac Creado: Actualizado:

La aplicación móvil CalçotApp se presentó este jueves con el objetivo de dar visibilidad a las empresas y establecimientos del Campo de Tarragona dedicadas al calçot o a la realización de calçotades. Es la primera aplicación digital dedicada «exclusivamente» a la cebolla dulce y, de acuerdo con los impulsores, Gerard Cañellas y Arnau Pérez, tratará de «conectar a los amantes de la calçotada con los negocios y productores». El sistema incluirá, restaurantes y empresas productoras, además de marcas de salsa y establecimientos tradicionales que venden el calçot cocido, así como hornos de pan.

Según los creadores de la aplicación móvil, el núcleo del proyecto es un mapa interactivo que permite descubrir, «a partir de la ubicación del usuario», los principales establecimientos del sector a Tarragona y a Cataluña, localizando restaurantes que sirven calçotades, productores de la IGP Calçot de Valls, marcas y empresas que ofrecen calçots cocidos o servicio a domicilio, y hornos de pan adheridos a la IGP Pà de Pagès Català.

La herramienta, explican, reconocerá «sellos de calidad reconocidos» y para «poner en valor el trabajo de productores y elaboradores». Cada establecimiento dispondrá de una ficha completa con dirección, teléfono, web, redes sociales y datos de contacto, para facilitar el contacto a los usuarios.

Desconocimiento

La aplicación ya cuenta con más de 500 establecimientos y empresas y podrá actualizarse según los establecimientos se registren al sistema a través de un formulario. El proyecto también variará en función de los datos analizados sobre el sector de la cebolla dulce en la demarcación, que actualmente establecen que el 40% de las personas del territorio «no conocen la IGP Calçot Valls» y el 63% desconoce la IGP Pà de Pagès Català.

Además, destacan que el 90% compra los calçots al campesino o a tiendas de proximidad, y «sólo un 20% se fija que sean de la IGP». Con respecto a los hábitos, los impulsores indican que el 50% de la gente hace entre 3 y 4 calçotades el año.

Dentro de la tarea de visibilización, uno de los objetivos establecidos por los creadores es lo impulsa de la Fiesta del Calçot de Valls, donde el 60% de los encuestados «no ha estado nunca». El proyecto incorpora una web con un canal llamado La Redolta, dondese publicarán novedades, curiosidades, reportajes y piezas de opinión sobre calçotada, gastronomía y territorio, así como una tienda en línea y un foro para que los usuarios «compartan fotos, recomendaciones o experiencias». Con todo, destacan que «la iniciativa quiere convertirse en una herramienta clave para potenciar la economía local y establecimientos que mantienen viva la contribución» en el sector.