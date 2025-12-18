Vila-seca instalará cámaras para controlar todos los accesos del municipio

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vila-seca prevé la instalación de 17 nuevas cámaras de vigilancia para cubrir el control de la seguridad de todos los accesos posibles del municipio. Los nuevos equipamientos captarán infracciones e ilegalidades compenetrándose con el sistema actual, que colabora con la Policía Local y los Mossos d'Esquadra. La instalación se espera en un plazo máximo de cuatro meses para empezar las vigilancias durante el primer trimestre del 2026, aunque todavía falta la licitación del proyecto.

Este proyecto representará la «segunda fase» del proceso de control que gestiona el Ayuntamiento para sancionar las infracciones dentro de la localidad, y en este caso se reforzarán las entradas de los núcleos urbanos de Vila-seca y la Plana. «Por una parte, cubrimos el apartado de la seguridad y la vigilancia, que será compartida,» explicaba a la concejala de Innovación, Cristina Cid. La responsable del proyecto también confirmaba que los nuevos equipamientos «permitirán llevar a cabo estudios de manera más anónima para evaluar la sostenibilidad» y los peligros dentro del municipio. «Todo será conjunto para obtener información de todos los accesos», indicaba Cid.

Segunda fase

El municipio ya disponía de ocho videocámaras de vigilancia, pero faltaban «algunos accesos» donde se cometían infracciones, ya que todas las actuales están instaladas en el núcleo urbano de la Pineda. El espacio más concurrido, especialmente al verano, y donde más infracciones se detectan, según fuentes del consistorio. Les cámaras efectuarán la lectura de matrículas en 17 emplazamientos repartidos por los accesos de los núcleos urbanos, «consolidando una infraestructura tecnológica común».

«El sistema operativo actual de lectura automática de matrículas ha demostrado su eficiencia», destacaban desde el consistorio, haciendo mención de su «importancia» como «herramienta de soporte de la Policía Local». Ahora, el Ayuntamiento se marca los objetivos de «mejorar la capacidad de respuesta ante las incidencias y reforzar la seguridad ciudadana».