Valls reactiva la construcción de la nueva comisaría de la Policía Local

El Ayuntamiento de Valls da el primer paso para el futuro proyecto de la comisaría de la Policía Local, que se ha mantenido parada desde el año 2021. La reactivación del proyecto ha sido a través de la publicación de una licitación para llevar a cabo un concurso de ideas, concretamente para la «redacción del anteproyecto básico, proyecto ejecutivo y dirección del edificio.

«Era una prioridad desde la anterior legislatura y ha llegado a través de acuerdos con el cuerpo de policía», indicaba la concejala de Territori, Sònia Roca. El concurso de ideas escogerá entre tres y cinco propuestas de ejecución y un jurado experto evaluará cuál «se adecua más a las necesidades del municipio» Junto con el proyecto, el consistorio también prevé una futura ampliación de la plantilla «hasta los 55 o 60 efectivos». Concretamente, se espera un incremento de plantilla en los dos próximos años hasta llegar a 10 mandos: una Inspectora, tres sargentos, seis cabos y un total 35 agentes más.

La concejala también daba a conocer los detalles de la nueva comisaría, que tendrá dos plantas: una planta primera y un sótano, además de un aparcamiento y una zona verde. La zona también se aprovechará para construir nuevos edificios de vivienda en un espacio de 808 metros cuadrados, y la superficie total prevista para el proyecto será de 4.145 metros cuadrados.

El edificio se construirá entre el pantano, la calle del Matadero y la calle Sant Benet, aunque completándose con la zona verde y la vivienda, también englobará la calle Sant Josep. Según el consistorio, la intención «es desarrollar inmediatamente» el proyecto y ejecutar la gestión urbanística cuanto antes mejor con el fin de «poder construir en las parcelas resultantes». «Los estudios geotécnicos y topográficos ya están hechos», aseguraba Roca, indicando que el concurso «servirá para arreglar el proyecto ya existente». De acuerdo con la concejala, se espera que la fase previa del proyecto se supere este mismo diciembre, y representará el primer paso para reactivar un proyecto «necesario».

Crecimiento

El consistorio defiende la ampliación por la «falta de espacio físico», que «imposibilitan» el incremento de la plantilla, ni «las dependencias en el actual edificio». De esta manera, aseguran que «hay que construir una nueva comisaría en otro lugar, donde no estén las actuales limitaciones,» que permita garantizar que la policía municipal «dispondrá de las instalaciones adecuadas».

El mismo informe publicado por el consistorio establecía que «las instalaciones no reúnen los requisitos exigibles de seguridad de acuerdo con las normas propias de las comisarias», explicaban, como por ejemplo «puertas blindadas y con acceso restringido, así como la higiene en el trabajo».

Actualmente, la comisaría de la policía local está ubicada en el edificio situado en la Bajada de la Iglesia del municipio, número 8, donde se instalaron el año 1993 como «ubicación provisional», y que no se ha cambiado hasta ahora, también mostrando problemas en la accesibilidad y la «mala» situación.