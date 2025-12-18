Los Tres Tombs vuelven a Valls marcados por la recuperación de piezas patrimoniales

Publicado por Ac Creado: Actualizado:

Los Tres Tombs vuelven a Valls con tres días dedicados a la exposición y muestra de los ejemplares «más singulares de Cataluña», este año destacando la recuperación de patrimonio histórico para celebrar el acto honorífico de Sant Antoni Abat de Valls. Las actividades arrancarán el día 9 de enero del 2026, con la inauguración de la exposición Valls, capital del patrimoni de carros, y se completará el fin de semana del 10 y 11 de enero con la víspera y la celebración de la Víspera, finalizando con las tradicionales tres vueltas en el municipio de las diligencias.

El programa de este año presenta varias novedades, entre las que se incluyen el Vermú del Demonio, que tendrá lugar en la plaza de las Algarrobas a las 12 del mediodía, y la modificación del recorrido a causa de las obras de la muralla de Sant Francesc. Un hecho que, según el consistorio, comportará que la bendición de los animales se celebre de manera excepcional en la Capilla del Roser. Además, el domingo 11 de Tres Tombs contará con dos incorporaciones patrimoniales relevantes: la participación del carro de Vilaverd y la diligencia restaurada de la Societat de Sant Antoni de Valls.

El carro de Vilaverd, vinculado de manera profunda a la memoria traginaire de Valls, volverá a desfilar por las calles de la ciudad 14 años después de su última aparición el año 2011. Durante cinco años, fue el encargado de cerrar los Tres Tombs de Valls.

En el caso de la recuperación de la diligencia de la Societat de Sant Antoni de Valls, se trata de la primera pieza adquirida por la entidad el año 1983, en Alhama de Aragón. La diligencia desfiló en los Tres Tombs, hasta que su deterioro impidió la participación a finales de los años noventa. El próximo mes de enero, después de un año de restauración, la diligencia ha recuperado se reincorporará a la planificación. Por otra parte, por quinto año consecutivo, se aplicará el protocolo de bienestar animal y calidad de la Coordinadora de Tres Tombs de Tarragona. Además. las personas que lleven su animal doméstico a bendecir recibirán un aufarson de agradecimiento.