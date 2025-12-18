El Gobierno identifica 27 áreas en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre para hacer pisos

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Gobierno ha seleccionado un total de 179 áreas de suelo urbanizable de Cataluña en las cuales construir 214.000 viviendas a medio plazo. Un 60% de las zonas priorizadas se encuentran en Barcelona y el área metropolitana de la capital catalana. En el Camp de Tarragona se han localizado 22 áreas y en las Terres de l'Ebre 5.

Los sectores preseleccionados se encuentran en varios estadios del trámite urbanístico, pero una gran parte no tiene un planeamiento aprobado o está pendiente de revisión. La Generalitat prevé que entre un 40% y un 50% de las viviendas sean asequibles. El Incasòl será administración actuando y tendrá un 15% de los derechos edificables de las promociones. En total, el Gobierno prevé movilizar a través del ICF 8.000 millones de euros para financiar la construcción de vivienda asequible en estos sectores.

Del total de 179 áreas identificadas, 107 se sitúan a Barcelona, el área metropolitana y el arco metropolitano -que incluye localidades como Sabadell, Terrassa, Granollers o Igualada. En el Camp de Tarragona se han preseleccionado 22 áreas con suelo urbanizable y en las Tierras de Ponent, 12 más. En las comarcas gerundenses y en el Penedès se han identificado 8 sectores y el Alto Pirineo y Arán 7. Por último, se han detectado 5 zonas en las Terres de l'Ebre.

Entre los municipios donde se encuentran algunos de estos 179 sectores hay: El Vendrell (Mas d'en Gual), Amposta (ARE Eixample les Tosses), Cambrils (Les Comes), Tarragona (ARE Pou Boronat) o Vila-seca (ARE la Canaleta).

Requerirán menos tramitación los 26 sectores en áreas ya preparadas para edificar, con obras de urbanización pendientes de ejecutar. Por otra parte, hay 68 áreas con planeamiento aprobado, pero en las que se tiene que completar el proyecto de urbanización y reparcelación.

Hasta 85 zonas no tienen un planeamiento urbanístico aprobado o está pendiente de revisión y, por lo tanto, tardarán más en poder convertirse en solares para construir.

«Una parte notable de los suelos que se tienen que convertir en solares requieren trámites de planeamiento y de gestión urbanística. El plan identifica los sectores posibles de transformación y prioriza aquellos en los cuales se pueden priorizar bolsas de vivienda de 1.000 en arriba», ha dicho en una rueda de prensa desde el Parlament la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.

El Consejo Ejecutivo aprobará el martes que viene el Plan de medidas urgentes para el impulso del desarrollo de suelo residencial que prevé modificaciones de la normativa urbanística que permitirán al Gobierno acelerar «la maquinaria administrativa necesaria» para llevar a cabo esta transformación urbanística.

El Departament de Territori impulsará directamente la transformación del suelo de las áreas identificadas y el Institut Catala del Sòl (Incasòl) será la administración actuando de los sectores que se delimiten, en coordinación con los ayuntamientos.

Paneque, ha asegurado que este hecho permitirá que las promociones sean viables ya que como administración actuante el Incasòl tiene derecho al 15% de los derechos a edificar, en los cuales se situará la vivienda de protección oficial.

El derecho catalán marca que los propietarios tienen que ceder gratuitamente un 15% de los derechos a la administración cuando se desarrolla un plan urbanístico.

Estos suelos que se han identificado son diferentes del Plan 50.000, centrado en encontrar solares que ya están a punto para construir. Estos terrenos están en lo que se conoce como el Nivel 1 de tramitación y se identifican con la participación de los ayuntamientos en la convocatoria de la Reserva Pública de Solares. Según ha detallado Paneque, durante la primera quincena de enero se publicará las primeras convocatorias con 4 agrupaciones de solares de entre 400 y 500 viviendas cada una.