La Diputación invertirá 16,5 millones de euros para cubrir los gastos de 163 ayuntamientos

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona cubrirá, a través del Plan ImpulsDipta, los gastos corrientes de 163 entes locales de la demarcación con 16,5 millones de euros de inversión. Una propuesta que pretende ayudar a todos los municipios tarraconenses en acciones de reparación, sufragar deudas, mantenimiento viario, bienes y servicios o sueldos municipales.

El plan, que continuará vigente hasta el año 2027, cubrirá las dos primeras anualidades acordadas, entre el año 2024 y 2025 para los municipios que hayan solicitado el cubrimiento de los gastos. Ninguna de las comarcas se ha quedado sin parte de la financiación, con una distribución equitativa según el tipo de proyecto presentado por cada consistorio, en función de sus necesidades.

El Baix Camp ha sido la comarca más beneficiada, con una inversión de 2,7 millones de euros que subvencionará en 25 municipios. La siguen el Alt Camp, con 21 municipios que han recibido la ayuda y el Priorat, que obtendrá subvenciones para 23 localidades, ambas comarcas con una inversión de 2 millones de euros en total.

«Los ayuntamientos salen beneficiados, a nosotros nos va muy bien», explicaba el alcalde de Falset, Carlos Brull. En el caso de la capital del Priorat, destacan el incremento del 50% de esta subvención, aunque «reivindican» la «lucha constante de los ayuntamientos». «Siempre son bienvenidos», subrayaba al alcalde.

Comarcas como el Tarragonès también han recibido una ayuda de 1,8 millones de euros, que se repartirá entre 16 municipios. Uno de ellos es Vila-seca, que valora «positivamente» las subvenciones, destacando que «diversifican la gestión y han mejorado la agilización del proceso». «En nuestro caso, nos ayudará en cuestiones de mantenimiento, vía pública y calles», explicaba la concejala de Innovación, Cristina Cid, mostrando «satisfacción» por el aumento llevado a cabo por la Diputación este año sobre las subvenciones.

Entre el resto de comarcas que verán cubiertas sus necesidades también figura el Montsià, que recibirá 1,2 millones de euros por sus 12 municipios solicitantes y la Conca de Barberà, con 1,6 millones de euros destinados a un total de 20 municipios. «Son 109.000 euros que nos ayudan mucho», expresaba el alcalde de Montblanc, Marco Viña.

Más ayuda

La ayuda también llegará a la Terra Alta (1,1 millones de euros), Ribera de Ebro (1,5 millones de euros) y Baix Ebre (1,4 millones de euros). El programa, de acuerdo con la Diputación de Tarragona, ayudará a sufragar los gastos corrientes de los municipios en las acciones de los capítulos de gasto económico a 1, 2 y 3 de los presupuestos de los entes locales.

Es decir, principalmente en los gastos financieros, bienes corrientes y servicios y gastos de personal. En total, el 86% de los ayuntamientos de la provincia de Tarragona han optado a esta subvención. De los 184 que se integran, 163 han sido beneficiados por la ayuda del Plan ImpulsDipta.

Les acciones prioritarias y más pedidas por los municipios han sido el mantenimiento de instalaciones, reparaciones del consistorio, contactos de servicios, arrendamientos, primeros de seguros y, tal como destaca la Diputación, gastos financieros como intereses de préstamos, comisiones o deudas retrasadas en las últimas anualidades que hayan sido solicitadas, dependiendo de la consideración de la institución tarraconense sobre la urgencia que tengan los proyectos. Así, restarían las próximas anualidades del plan.