Torredembarra refuerza la educación vial escolar con nuevas bicicletas

El Ayuntamiento de Torredembarra, a través de la Policía Local, ha adquirido un total de diez bicicletas de dos tamaños distintos, así como varias ruedecillas, para reforzar las clases de educación vial que se llevan a cabo en el circuito del parc dels Filadors, un espacio que cada año acoge las escuelas del municipio.

La iniciativa responde a una necesidad detectada durante el desarrollo de las actividades educativas, ya que algunos niños no saben ir en bicicleta, tienen dificultades de equilibrio o no disponen de recursos para tener una. Con esta adquisición, el consistorio quiere garantizar que todo el alumnado pueda participar en la formación en igualdad de condiciones.

Hasta ahora, el circuito disponía de cinco triciclos, que permitían una primera aproximación a la movilidad, pero presentaban limitaciones con respecto a la maniobrabilidad y la fluidez de las actividades. Les nuevas bicicletas permitirán mejorar el aprendizaje práctico y adaptarlo a las diferentes edades y habilidades de los alumnos.

El parc d'educació vial dels Filadors está diseñado para fomentar actitudes responsables desde la infancia y cuenta con señalización horizontal y vertical, así como con semáforos autónomos, muy adaptado para garantizar la seguridad. Cada año, cerca de 1.500 alumnos, desde educación infantil hasta secundaria, se benefician de este espacio formativo.

La concejala de Seguridad Ciudadana, M. Carmen Martín, ha destacado que «esta acción es una apuesta por una educación vial inclusiva y de calidad, que garantice que todos los niños del municipio tengan las mismas oportunidades de aprender a circular de manera segura y responsable.»