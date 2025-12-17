Tarragona consolida su potencial como líder en proyectos de energía fotovoltaica

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Camp de Tarragona consolida el incremento de instalaciones de parques solares fotovoltaicos cerrando el año con 518MW (Megavatios de potencia) tramitados a través de proyectos durante este 2025. La provincia acabará el año con 22MW activos provenientes recintos de generación de energía solar a través de placas, y se situará como la segunda provincia con más hectáreas ocupadas por instalaciones (24,86) por detrás de Lleida. El crecimiento es visible en la cantidad de propuestas tramitadas por la Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica del estado, con un total de 36 proyectos que superan los 253MW. Una cifra que representa más del doble de la potencia que actualmente se utiliza en toda Cataluña (116MW).

Este año, se han autorizado en el Campo de Tarragona 44 proyectos, entre los cuales destaca los parque solar fotovoltaico del Pla de Santa Maria (Alt Camp), que prevé aportar en los próximos 15 años más de 48MW de potencia y ocupará 78 hectáreas con la nueva instalación PSFV Almenara Solar. En el caso de Cabra del Camp, también se instalará la planta PSVF Merlot Solar, de casi 67 hectáreas y de 35,91MW de potencia, y la tercera más potente en la provincia se situará próximamente en Vila-rodona, la PSVF Les Clotes, aportando 29,66MW en 48,7 hectáreas.

De esta manera, la demarcación ha consolidado su auge con un crecimiento notable con respecto al 2024, sumando las últimas aprobaciones administrativas entre octubre y diciembre de proyectos en Constantí, la Selva del Camp y Vilallonga del Camp, y la admisión medioambiental de un último proyecto en Cambrils. Entre las cuatro instalaciones, que quedan a la espera de ser tramitadas y llevadas a cabo, se espera la construcción de casi 40.000 paneles solares. Estos proyectos superarán en total las 22 hectáreas, con una inverisó total de de 9,6 millones de euros.

Futuro y afectaciones

Con respecto a los proyectos no autorizados por defectos administrativos o afectaciones de los terrenos, suman un total de nueve este 2025. Los más importantes no aprobados fueron la planta Geoide III, también en el Pla de Santa Maria, que planteaba la ocupación de 85 hectáreas, y la Perafort Mapesol I, prevista en Alcover con 61,34 hectáreas.

Ahora mismo, cuatro plantas dan servicio en Tarragona. La mayor es la Constantí-42, que ocupa 17,46 hectáreas y genera 14,63MW de potencia. A pesar de que la perspectiva de futuro parece enfocarse a la Conca de Barberà, donde actualmente nueve proyectos continúan en tramitación y podría situarse como la zona con más potencia acumulada en los próximos años. Las instalaciones más importantes sueño las macroplantas proyectadas en Passanant y Betall, con más de 172 MW de potencia previstos y 403 hectáreas afectadas, impulsadas por la empresa madrileña Pasos Agigantados SL, que recibieron alegaciones por parte de varias entidades medioambientales durante el año 2023 y, actualmente, continúan paros.

Destacan también las plantas solares fotovoltaicas PSF Constantí I y II, que recibieron reclamaciones oficiales por parte de la entidad Unió de Pagesos a causa de su impacto medioambiental sobre terrenos denominados agrarios.