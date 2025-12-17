PortAventura revoluciona los eventos corporativos con tecnología inmersiva

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

PortAventura Business & Events está redefiniendo la manera de celebrar acontecimientos corporativos en Tarragona. Con más de 3.000 acontecimientos organizados desde el 2009, el centro combina tecnología avanzada, personalización e impacto emocional para transformar cada encuentro en una experiencia multisensorial.

A través de su alianza estratégica con Bmotion Audiovisual, las salas del PortAventura Convention Centre se convierten en escenarios inmersivos con proyecciones, escenografías dinámicas y avatares con IA. La gamificació y la recopilación de datos emocionales hacen que los asistentes pasen de ser espectadores a protagonistas activos de cada acontecimiento.

El modelo ya ha sido probado con éxito en eventos como MSP Global 2025 de Acronis y convenciones internacionales como la de Uriach, donde más de 4.000 profesionales han experimentado congresos y sesiones de networking completamente transformadas.

PortAventura Business & Events cuenta con 24 salas multifuncionales, hoteles de 4 y 5 estrellas y más de 20.000 m² de superficie, una combinación de tecnología, sostenibilidad y un entorno mediterráneo privilegiado para crear acontecimientos que conectan y emocionan.