Les microalgas y el cava ecológico lideran la innovación en Tarragona

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La originalidad volverá a premiarse en Tarragona este miércoles con los Guardons Excel·lència Agrària Rec Major, que llegarán a su 32.ª edición impulsando propuestas de toda la provincia. Este año, las iniciativas pioneras y tradicionales, vinculadas con la resiliencia de resistir mercados competitivos y foráneos, han sido las protagonistas entre los cuatro seleccionados por las categorías de enología y viticultura, innovación, gestión forestal y calidad oleícola.

«Hemos destacado las entidades por su trabajo de promoción, investigación, comercialización y divulgación de los productos en el mundo agrario», explicaba el secretario del Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, Carles Samper, cómo son los casos de la reserva Caves Reverté y la empresa Microalgae Lab.

En el caso de la productora de cava, ubicada en Salomó desde el año 2007, su cava ecológico ha recibido el galardón a la Excelencia en el ámbito de la viticultura y la enología por su papel destacado con la producción de un producto sostenible y «particular» por las características de la zona de elaboración. «Hace tres años que producimos con la etiqueta ecológica e intentaremos hacer cavas de larga crianza y bruts natura que no lleven azúcar», explicaba el propietario de Caves Reverté, Enric Reverté.

El impulsor de la bodega también mencionaba la principal característica de su producto, comparándolo con otros importados de fuera de Cataluña, que definía como «más comerciales»: «Hacemos el cava natural, no lo modificamos. Si es un año muy lluvioso o un año muy seco, nos cambiarán los aromas, pero no cambiamos la elaboración».

Además, indicaba que «no siguen los pasos» de la industria del cava tradicional, que «introduce aromas de brandy, coñac y derivados para estandarizar el producto», afirmaba Reverté, asegurando que es una característica que «gusta a los consumidores más exigentes», y que proviene también de las cualidades de la tierra de cultivo. «Estamos en una zona bastante fértil», resaltaba el propietario.

Por otra parte, también destacaba la evolución de la empresa que, desde hace 18 años, produce para toda la provincia de Tarragona, además de Bélgica, Francia y Alemania: «Empezamos vendiendo 2.000 botellas de cava, y ahora son 20.000», aunque confesaba que «siguen siendo pequeños». Cavas Reverté dispone de 34 hectáreas que «dan trabajo», y con respecto al galardón recibido este 2025 aseguran que «es una demostración que las cosas se han hecho bien».

La comida del futuro

Entre las propuestas, Microalgae Lab SL. también recibió el galardón a la Excelencia en innovación. La empresa tarraconense, dedicada a la producción de microalgas, se ha especializado durante los últimos cinco años al procesamiento, cultivo y comercialización de la espirulina, un producto denominado por la Organización Mundial de la Salud como «superalimento» por sus grandes cantidades de proteína.

Microalgae produce en un complejo de 300 metros cuadrados, creado «desde cero» el año 2020, formado por varias piscinas donde se crían y se secan las microalgas. Mario Muñóz, fundador y gerente de Microalgae, explicaba que creen que «han llegado demasiado pronto» al mercado, aunque prevé «un crecimiento exponencial» durante las próximas décadas.

Además, su empresa es pionera en Cataluña, ya que no existe ningún otro comercio especializado en la explotación de microalgas y de sus subproductos. «Nos especializamos en la espirulina azul, el único pigmento azul que da la naturaleza,» subrayaba el gerente, que explicaba que la espirulina tiene «infinidad posibilidades» en relación con la cantidad de subproductos que desarrolla la empresa.

«Es un 50% proteína y tiene muchos antioxidantes y antiinflamatorios. También podemos sacar biocombustibles, bioplásticos o comida para peces», destacaba.

Aunque define el sector como «evolutivo», los principales sectores interesados en iniciativas como Microalgae son el farmacéutico, el alimentario, la agricultura y la cosmética. «Es un producto que está creciendo y que poco a poco se introduce en el mercado», confirmaba Muñóz.

Ahora, el interés de varios inversores planteará la expansión de la empresa fuera de Tarragona, concretamente en Terres de l'Ebre, con unas instalaciones de 3.000 metros cuadrados para multiplicar la producción de microalgas. Como afirmaba el gerente de la empresa, «la tecnología ya está creada y el proyecto desarrollado», y prevé un «gran crecimiento» gracias a la «visibilidad» del galardón de Excelencia.

Más Excelencia

Junto con los dos proyectos, el Gremi de Pagesos reconocerá el proyecto tarraconense Bioforestal Buscail por su labor en la implicación y protección del mundo rural del Camp de Tarragona, así como por la producción de biomasa forestal. También se entregará el galardón en Oli Mare, empresa del Mas Montseny dedicada a la producción de aceite ecológico de alta gama con diferentes reconocimientos internacionales y nacionales.

Además, este 2025 se entregará nuevamente la Medalla de Sant Llorenç, que reconoce la voluntad de ayuda al patrimonio cultural y religioso de la iglesia de Sant Llorenç. Les tarraconenses Eva Santiago y Rosita Bigorra serán las galardonadas por sus acciones colaborativas con la entidad, como trabajos de costura o investigación de marketing para «encontrar la máxima calidad» durante los trabajos voluntarios.