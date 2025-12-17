Se reactiva el ascensor de la ermita del Camí de Cambrils después de un año parado

La actuación se ha realizado en el marco del convenio entre el consistorio y la Parroquia Cedida

El ascensor de la ermita de la Mare de Déu del Camí vuelve a estar en funcionamiento tras un año de paro por problemas técnicos. El Ayuntamiento de Cambrils ha invertido 6.494 euros, IVA incluido, para poner a punto la instalación y adaptarla a la normativa vigente, incorporándola al contrato de mantenimiento de los ascensores municipales.

Una vez superado el último trámite de revisión, el ascensor estará plenamente operativo de cara al concierto de Navidad de la Coral Verge del Camí y la Coral Jove, previsto para este domingo 21 de diciembre en la ermita.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha destacado que “la ermita es un espacio muy querido por los cambrilenses y cambrilenses y tiene que ser accesible para todo el mundo”, subrayando que la reparación responde a un compromiso con las personas mayores y con movilidad reducida.

La reparación se ha llevado a cabo en el marco del convenio firmado el pasado octubre entre el Ayuntamiento y la Parroquia de Santa Maria, por el cual el consistorio asume el mantenimiento y la gestión del espacio durante un periodo de 15 años, prorrogables.