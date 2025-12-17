Cambrils pone fin al porta a porta en Vilafortuny y al Molí de la Torre

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils dejará de prestar de manera definitiva el servicio de recogida de residuos puerta a puerta en los barrios del Molí de la Torre y a una parte de Vilafortuny. La última recogida con este sistema domiciliario con identificación se llevará a cabo la noche del martes 30 de diciembre.

La decisión responde, según el consistorio, a la voluntad de dar respuesta a la opinión mayoritaria de la ciudadanía. A partir de esta fecha, la recogida selectiva volverá al modelo anterior, basado en contenedores situados en la vía pública.

Para informar del cambio, al Ayuntamiento, a través de Secomsa, enviará una carta a las personas residentes afectadas y colocará carteles informativos en las diferentes áreas de contenedores. Además, la información se difundirá a través de las redes sociales, la web municipal, la radio local y otros medios de comunicación.

A pesar de la retirada del puerta a puerta en estas zonas, el consistorio asegura que seguirá trabajando para mejorar la gestión de los residuos, reducir inconvenientes y fomentar el reciclaje y la sostenibilidad, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía.

El sistema puerta a puerta se implantó como prueba piloto el 1 de julio de 2024 en los barrios del Molí de la Torre y parte de Vilafortuny con la voluntad de incrementar la recogida selectiva. El Ayuntamiento ha querido agradecer la implicación de las personas que han participado en el proyecto durante este año y medio.