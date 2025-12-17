Esta conocida cosmética de Reus rebajará sus productos al 50%

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Una conocida marca de dermocosmètica natural y sostenible con sede en Reus ofrece una nueva edición de su market especial en Gandesa, una oportunidad única para adquirir productos de calidad con descuentos de hasta el 50%.

Los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre, los visitantes podrán encontrar una amplia selección de productos faciales, corporales y capilares de Freshly Cosmetics, la marca de dermocosmètica natural y sostenible, con un 25% de descuento general. Además, los productos con pequeñas imperfecciones en el envase, conocidos como reFreshlys, podrán conseguirse con descuentos de hasta el 50%.

El mercado nació con el objetivo de dar una segunda vida a productos perfectamente funcionales y reducir residuos, alineándose con los valores de sostenibilidad de la compañía. Así, se minimiza el impacto medioambiental a la vez que se ofrecen productos de calidad a precios más accesibles.

Este año, el market tendrá lugar en el centro logístico de la marca, situado en el polígono industrial La Plaça Plana de Gandesa, número 2. El horario de apertura al público será del sábado al martes, de 10 h a 14 h, y sólo se aceptarán pagos con tarjeta bancaria.

Fundada en 2016 en Reus, esta compañía apuesta por fórmulas naturales que potencian las propiedades de la piel y el pelo, respetando su funcionamiento y ciclos. Con más de 2 millones de clientes, inspira un cuidado que va más allá del físico, combinando salud integral, hábitos saludables y sostenibilidad.