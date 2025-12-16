Se aplaza el Nadal Malcasat de Torredembarra por previsión de lluvia

Les personas con ticket|tique ya adquirido podrán utilizarlo a la nueva fecha, o solicitar la devolución

La jornada del Nadal Malcasat, prevista para este sábado, 20 de diciembre, ha quedado aplazada a causa de las malas previsiones meteorológicas. La organización comunicará en los próximos días la nueva fecha, prevista para el primer trimestre de 2026.

El ball de Malcasats de Torredembarra, entidad organizadora, ha tomado esta decisión con antelación por razones logísticas y basándose en los modelos meteorológicos que pronostican lluvia para el día previsto.

Les actividades incluían la representación ‘La gran boda malcasada’, un concurso de arroces y una fiesta en formato de ‘tardeig’ en la plaza del Castillo de Torredembarra. Ante la amenaza del mal tiempo, se ha optado por el aplazamiento.

Las personas con ticket ya adquirido podrán utilizarlo a la nueva fecha, o solicitar la devolución. La información sobre cómo hacerlo se comunicará próximamente en las redes sociales del Baile de Malcasados.