Restablecida la circulación en la R15 entre Marçà-Falset y Móra la Nova, cortada por las lluvias

La circulación de la R15 ha quedado restablecida entre Marçà-Falset y Móra la Nova, después de haber sido cortada desde primera hora de la mañana por los efectos de las lluvias de este lunes sobre la infraestructura. A pesar del restablecimiento, Renfe mantiene el servicio de transporte alternativo entre Tarragona y Móra la Nova.

Este mismo tramo estuvo cortado este lunes también por el efecto de las lluvias que se registraron en la zona, y quedó restablecido hacia las diez de la noche.