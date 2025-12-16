Más de 200 artículos retirados a Roda de Berà por riesgo para la salud en un operativo policial

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Esta mañana, la Policía Local de Roda de Berà, junto con dos patrullas de Mossos d'Esquadra y dos de la Guardia Civil, ha inspeccionado cuatro establecimientos comerciales del municipio para detectar posibles infracciones que pudieran poner en riesgo la salud de la ciudadanía, especialmente de los niños.

Durante el operativo, se han intervenido más de 200 artículos, con un valor total superior a 1.200 euros. Entre estos, había juguetes sin la marca CE, que no cumplen con los requisitos de seguridad de la Unión Europea, así como productos de cosmética, ambientadores y perfumes de procedencia no demostrable legalmente. Además, se han detectado dos infracciones administrativas de seguridad en los establecimientos y tres infracciones de la Ley 12/1995 de represión del contrabando.

La cabeza de la Policía Local, Antonio Gómez, ha subrayado la importancia de que los consumidores comprueben que los juguetes lleven el sello CE, que garantiza el cumplimiento de las normas europeas de seguridad y salud.

Este operativo se enmarca dentro de las inspecciones periódicas realizadas para asegurar que los productos comercializados en el municipio cumplan con la normativa y no representen un riesgo para la población.