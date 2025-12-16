FUPS-Sumem por Salou celebra el aperitivo de Navidad en el TAS

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

FUPS-Sumem per Salou celebrará este miércoles, 17 de diciembre, a las 20 h, el aperitivo de Navidad en el vestíbulo del Teatro Auditorio de Salou (TAS). El encuentro quiere ser un espacio para compartir las fiestas navideñas y reforzar los vínculos entre la comunidad local.

El acto, organizado por Formació Unitat per Salou (FUPS) y Sumem per Salou, se enmarca dentro de la programación institucional de Navidad y nace con la voluntad de fomentar la convivencia, el reconocimiento y la celebración colectiva. La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía.

Durante la velada, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo y distendido, ideal para intercambiar saludos navideños, hacer balance del año que se acaba y encarar con optimismo los retos y proyectos de futuro.

El alcalde de Salou, Pere Granados, invita a toda la ciudadanía a participar en este acto de encuentro y celebración.

Aprovechando estas fechas tan significativas, FUPS-Sumem per Salou quiere reafirmar su compromiso con la cohesión social y con la promoción de espacios de convivencia que contribuyan a fortalecer el sentimiento de comunidad durante las fiestas navideñas.