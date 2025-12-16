La Diputació de Tarragona retira cerca de 200 animales atropellados en un año

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Diputació de Tarragona ha retirado hasta el 30 de noviembre de este 2025 un total de 178 animales atropellados a las carreteras de su titularidad, que suman 1.088,33 kilómetros. Una cifra que todavía podría aumentar ligeramente durante el mes de diciembre y que pone de manifiesto la incidencia de los atropellos de animales en la seguridad vial del territorio.

Del total de ejemplares retirados, el 33% han sido jabalíes, con 58 casos registrados. Sin embargo, la especie más afectada este año ha sido el gato, con 65 animales atropellados. La lista incluye también perros, zorros, tejones, corzos, ciervos y garduñas.

Los atropellos se han detectado en 74 de las 191 carreteras gestionadas por la Diputación, especialmente en las comarcas del Baix Camp, el Tarragonès y el Baix Ebre. En el balance de los últimos tres años, las vías con más incidencia han sido la TP-2031 (de Tarragona en la C-51), la T-314 (del Parque Samà en Reus) y la TP-7225 (de Reus en el Morell).

La localización de los animales se hace principalmente durante las inspecciones rutinarias de los equipos del área de Infraestructuras del Territorio, aunque también se llega a través de avisos de los Mossos d'Esquadra, ayuntamientos o particulares. Cuando el animal todavía está vivo, se activa el cuerpo de Agentes Rurales; si está muerto, la Diputación gestiona la retirada e incineración en un plazo máximo de dos horas.

Les datos se mantienen relativamente estables con respecto a los últimos años: en el 2024 se recogieron 231 animales atropellados y en el 2023, 228. En los dos ejercicios, los gatos y los jabalíes también encabezaron las estadísticas.

Desde la Diputación insisten en que la rapidez en la retirada de los animales es clave para minimizar riesgos y garantizar la seguridad de los conductores en una red vial extensa y muy transitada.