La Diputació de Tarragona invierte 1,2 millones en 165 actividades deportivas

Entre los proyectos destacados está el Campus Inclusivo de Patinaje Deporte y Valores del Club Patín de AlcoverClub Patín de Alcover

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona ha destinado este 2025 un total de 1.200.000 euros en ayudas para fomentar el deporte, que permitirán sacar adelante 165 actividades deportivas por toda la demarcación. El objetivo es dar apoyo a entidades deportivas e impulsar iniciativas singulares en el Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y el Baix Penedès.

Les propuestas subvencionadas abrazan un amplio abanico de disciplinas y modalidades, que van desde el fútbol, el tenis o la natación hasta el senderismo, el patinaje, las artes marciales o el hockey. Entre los proyectos destacados está el Campus Inclusiu de Patinatge Esport i Valors del Club Patí d’Alcover; el Trail La Banyerenca, carrera y caminada popular organizada por el Club Esportiu Banyeres del Penedès; el torneo femenino Woman’s Champions Cup del Club Futbol Camarles; la Canteraxtreme Race 2025 del Motoclub Montblanc, o los Torneigs Escolars Inclusius Futbol per a Tothom del Club Futbol Sala Torredembarra.

A través de esta línea de ayudas, la Diputación quiere fomentar la práctica deportiva y acercar el deporte a toda la ciudadanía. En este sentido, una parte importante de las actividades subvencionadas se dirigen específicamente a colectivos como las mujeres, los niños, las personas mayores o las personas con discapacidad.

Les iniciativas incluyen estancias deportivas, talleres, torneos, campeonatos y encuentros, presentando el deporte como una herramienta de cohesión social, inclusión y promoción, de hábitos saludables en todo el territorio.