Cambrils retira 180 juguetes peligrosos del mercado antes de Navidad

Ayer por la mañana, un dispositivo policial conjunto en Cambrils acabó con el decomiso de 180 juguetes que no cumplían la normativa de seguridad y etiquetado. La actuación forma parte de la campaña “Juguetes seguros” previa a las fiestas de Navidad, con la participación de la Policía Local de Cambrils, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y la Agencia Catalana de Consumo.

Les inspecciones se realizaron en tres establecimientos del municipio, con el objetivo de comprobar que los artículos dirigidos a niños cumplan los estándares de calidad, estén correctamente etiquetados y no se confundan con armas de fuego. Durante el operativo también se levantaron actos por otras infracciones administrativas relacionadas con los establecimientos.