Protección Civil informa con un mensaje ES-Alert del fin de las restricciones por lluvia en el Ebre y el Priorat

Protección Civil ha informado con un mensaje ES-Alert del fin de las restricciones por lluvia en los teléfonos móviles situados en las comarcas del Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre y el Baix Camp. Este mediodía se ha informado por el mismo sistema de la activación de la fase de alerta del plan Inuncat y se ha pedido evitar desplazamientos no imprescindibles.

Hacia las siete de la tarde, el subdirector de programas, Sergio Delgado, ha constatado en una comparecencia ante los medios la "reducción de la situación de riesgo" y ha indicado que se ha decidido eliminar la limitación de la movilidad no imprescindible. Con todo, Protección Civil sigue pidiendo precaución tanto en el sur del país como en el Alt Empordà, especialmente fuera de los ejes principales.

Este mediodía se ha avisado del riesgo de que volvieran a producirse crecidas repentinas de rieras, barrancos y torrentes con posibilidad de desbordamiento e inundaciones por la lluvia prevista en estas comarcas. Delgado ha hecho un llamamiento a la calma de las familias y ha pedido que no se fueran a buscar niños en las escuelas ni personas mayores en centros sociales.

Por la tarde, el subdirector de programas ha indicado que no ha habido incidencias destacadas y que las recogidas de escuelas y de centros sociales se han podido hacer sin obstáculos. Delgado ha explicado que ha habido crecimientos "importantes" de rieras tanto en el sur como en el Empordà, pero ha subrayado que la tarea preventiva de los municipios desde la mañana ha evitado incidentes.