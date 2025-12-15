El Consell del Tarragonès premia las trayectorias profesionales de Xavier Grasset y Daniel Espasa

Publicado por Carles Magrané Director Creado: Actualizado:

El Consell Comarcal del Tarragonès entregó ayer por la mañana sus premios anuales, un acto que este año se hizo en el Casal Municipal de la Nou de Gaià.

Se trata de tres convocatorias, dos premios y una beca de investigación, gestionadas desde la comisión de Cultura del ente comarcal. Este 2025, la XXIV edición del Premio de Difusión Eutyches ha recaído en el periodista y comunicador vilasecano, Xavier Grasset, mientras que el premio de Creación Lucius Anneus Florus se le ha concedido al músico y compositor canongí, Daniel Espasa.

Con respecto a la beca de investigación, que este 2025 llegaba a la XXVI.ª edición, se lo ha llevado Carlos Terrón, con la propuesta Els comuns i les universitats al Baix Gaià al segle XVII. El proyecto ha sido el merecedor de los 2.450 euros de la beca y la publicación dentro de la colección Los libros del Consell. Tanto los galardones como la beca cuentan con la colaboración de la empresa Repsol.

El acto de entrega de los premios estuvo amenizado y, al mismo tiempo, conducido por los integrantes de la compañía Projecte Ingenu, Gerard Marsal y Neus Pàmies. En un montaje sencillo pero cautivador, concebido por Marc Chornet, a lo largo del acto se interpretaron varias piezas tradicionales, pasadas por el cedazo de la armonización moderna y que servían como nexo justificativo de lo que representa la cultura como aglutinadora de un espacio geográfico muy concreto, en este caso, el tarraconense.

Creación e improvisación

Dani Espasa fue el primero en recoger el galardón correspondiente a la creación. Este músico canongí ha destacado en su trayectoria, tal como señalaba el jurado, «como multiinstrumentista, director, compositor, arreglista, productor y profesor».

Espasa recordaba a la hora de agradecer el premio sus estudios al conservatorio de Tarragona «ubicado en uno de los edificios más bonitos de entre todos los conservatorios que he conocido». También destacaba la importancia de su herencia familiar, sin la cual «quizás yo ahora no sería músico». Más dedicado ahora a producciones musicales para teatro, Espasa destaca que su elección por la música barroca, seguramente, también tenía mucha ver con «la posibilidad de improvisación que permite que la interpretas, es decir, de creación, como define el premio que hoy recibo».

Posteriormente fue Xavier Grasset quien recogió el premio Eutyches de difusión de manos de Josep Figueras, alcaldesa de la Nou de Gaià.

El jurado valoró en la figura de Grasset, su sólida trayectoria, su rigor y estilo que ha sabido aplicar tanto en la prensa escrita, la televisión y especialmente a la radio. Del villa-secano también se destacó su «compromiso con el territorio».

En el momento de recoger el galardón Grasset tuvo una mención especial al apoyo que siempre ha recibido de su familia, «los que siempre han aguantado los inconvenientes de este trabajo y que no sea siempre».

El periodista ha recordado sus inicios adolescentes en el sector de la comunicación a la revista El Pont de Fusta de Vila-seca i Salou, «que tenía como lema, la revista que no se vendía. Defendiendo su independencia... y también porque era gratuita», y añadía, «quizás también tenía que ver con que nadie cobraba y que se hacía gracias al voluntariado».

Grasset, sin embargo, acababa justificando como todo el aprendizaje del periodismo más local, «entrevistando al Ramon Cendra de la bodega del pueblo, no tenías la misma repercusión, que, cómo he podido hacerlo después, en Mikhaïl Gorbaxov, Yasser Arafat o Jordi Pujol, pero la esencia a la hora de hacer las preguntas, es la misma».

El acto lo cerró el presidente del Consell Comarcal del Tarragonès, Joan Martí Pla, quien quiso destacar que los premios constituían el acontecimiento más importante que a lo largo del año, convoca el ente.