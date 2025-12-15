El 28.º Pessebre dels Estels atrae a más de 5.000 visitantes y estrena con éxito el pase matinal

Una de las novedades de este año ha sido el nuevo pase matinal, pensado para personas mayores y personas con sensibilidad a la oscuridadCedida

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El 28.º Pessebre dels Estels de la Masia Castelló ha cerrado con un balance muy positivo, superando los 5.000 visitantes durante los cuatro días de celebración, los días 6, 7, 13 y 14 de diciembre. Según el presidente de la Associació Masia de Castelló, Santi Nomen, una de las novedades de este año ha sido el nuevo pase matinal, pensado para personas mayores y personas con sensibilidad a la oscuridad, que ha registrado más de 600 participantes y que se mantendrá en próximas ediciones.

El belén ha llenado de vida el antiguo núcleo de Castelló con cerca de una cuarentena de escenas que recreaban pasajes bíblicos y oficios tradicionales como panadero, carpintero, barbero, colchonero o lavandería, ofreciendo a los visitantes una experiencia inmersiva, en un entorno patrimonial único.

El proyecto ha contado con la participación de cerca de 350 voluntarios, que han hecho posible el desarrollo de la actividad y han reforzado el espíritu comunitario que caracteriza el belén. Con casi 30 años de historia, el Pessebre dels Estels se ha consolidado como una de las citas navideñas más emblemáticas del territorio y uno de los belenes vivientes de referencia de Cataluña.

La iniciativa está organizada por la Associació Masia de Castelló, con el apoyo del Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant y la Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV), y la colaboración de varias empresas locales.

En esta línea, continúa abierto el 9.º Concurso de fotografía en Instagram “Pessebre dels Estels”, organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento, con el objetivo de difundir el belén y su entorno. Les fotografías se pueden etiquetar con #pessebredelsestels2025 hasta el 30 de diciembre, y la imagen ganadora recibirá una noche de hotel con cena, desayuno y acceso a las piscinas en La Figuerola Hotel & Restaurant.