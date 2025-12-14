El pueblo de Tarragona donde se produce uno de los mejores aceites de oliva virgen de Cataluña

Imagen de archivo de aceite de oliva sobre una rebanada de pan.Cedida

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Varios aceites tarraconenses se han hecho espacio entre la lista de galardonados de la segunda edición de los Premios Nacionales Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de Cataluña, celebrados este sábado en les Borges Blanques en el marco de la primera Noche del Aceite de Oliva Virgen Extra Catalán.

La gala, presidida por el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, reunió una amplia representación del sector oleícola y de las instituciones comarcales y territoriales de toda Cataluña.

Esta edición ha concedido 72 galardones, repartidos entre las diferentes categorías de los premios, que han reconocido un total de 186 aceites. 31 de estos premios se repartieron en aceites producidos en la demarcación de Tarragona.

Los municipios que acumulan más galardones son La Sénia i Batea, con 5 cada uno. El productor senienc reconocido fue Miliunverd, que ganó la categoría de Mejor aceite afrutado verde medio de pequeños productores con Arbor Sacris i Casolí. Miliunverd también destacó en la categoría de Mejor monovarietal fragua, con Arbor Sacris, que también ganó Mejor embalaje.

Por su parte, el bateà Comercial Az-Azeytun fue considerado el Mejor aceite afrutado verde ligero de pequeños productores gracias a Arbequina y Ella y Naltres. También ganó Mejor aceite afrutado maduro de pequeños productores con Ella i lAriadna y Ella i l'Adam, y Mejor monovarietal arbosana con Ella i Naltres.

Otros productores tarraconenses reconocidos fueron:

Afrutado verde medio de grandes productores:

Baronía de Cabacés Cooperativa de Cabacés.

Mallafré Ecológico, Olis Mallafré (Montbrió del Camp).

Priordei 1789 Arbequina, Agro Foods & Commerce (Margalef).

Baronía de Cabacés Ecológico, Cooperativa de Cabacés.

Afrutado verde lleuge de grandes productores:

Moló del Llarg Eco, Industrial Agrícola Forés (Vinallop).

Afrutado maduro:

Oli padrí, Mas Montseny (El Perelló).

Oli amagat, Ramon Rojo Puerto.

Caterra Empeltre, Cooperativa Puebla Massaluca.

Etim, Agrícola Falset Marçà.

Caterra Empeltre Arbequina, Cooperativa Pobla Massaluca.

Aceites de oliva virgen extra de pequeños productores:

Afrutado verde intenso:

Coll de l'Alba Morruda, Xavier Guilera Ximenis (El Perelló).

Identitat Olive Oil Empeltre, Identidad Olive Oil (Horta de Sant Joan).

Afrutado verde medio:

Oleum Naturale, PZ Turch (Tortosa).

Afrutado verde ligero: Massís del Port 1898 Verd Arbequina, Agrícola San Josep Bota.

Afrutado maduro: Verolat de l'Ebre, Miquel Pérez Vallés.

Aceites de producción ecológica: Coll de l'Alba Morruda, Xavier Guilera Ximenis.

Mejor monovarietal empeltre: Verolat de l'Ebre, Miquel Pérez Vallés (Ascó).

Mejor monovarietal picual: Mas Montseny Selecció Picual, Mas Montseny.

Mejor monovarietal morruda: Coll de l'Alba Morruda, Xavier Guilera Ximenis.

Mejor embalaje: Baronia de Cabacés, Cooperativa de Cabacés.

Mejores aceites grandes productores 2025:

Coll de l'Alba Morruda, Xavier Guilera Ximenis.

Identitat Olive Oil Empeltre, Identitat Olive Oil (Horta de Sant Joan).