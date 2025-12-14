El Meteocat activa la alerta por lluvias intensas este lunes en Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha actualizado este domingo el aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia, que estará activo desde las 7 de la mañana del lunes y hasta la 1 de la madrugada del martes.

Según el Meteocat, está la posibilidad de que se registren precipitaciones superiores a los 20 milímetros en sólo 30 minutos. El aviso es de grado de peligro moderado, de 1 sobre 6, correspondiendo al nivel amarillo.

Les comarcas tarraconenses afectadas por este episodio son el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp y el Priorat. Concretamente, se prevé que las precipitaciones intensas se inicien a las 6 horas de la mañana y finalicen en torno a las 18 horas de la tarde.

El aviso también afecta a las comarcas de las Garrigues, el Segrià, la Noguera, el Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès y la Selva.