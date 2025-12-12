Vive la Navidad en el Camp de Tarragona: belenes, ferias y actividades familiares para todos los gustos

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Tarragona y sus alrededores se preparan para vivir una Navidad cargada de actividades de ocio, cultura y tradición. En Cambrils, del 19 al 21 de diciembre, el Parque del Pinaret acogerá la primera Feria de Navidad, con una quincena de paradas de comercios locales y un programa de actividades para todos los públicos. Entre las propuestas más destacadas está el trenecito de la magia arrastrado por Rudolf, talleres infantiles gratuitos, conciertos como el de Christmas Band, y un vermú navideño con Dj Nacho Lascasas. La clausura contará con un pasacalle, música y una espectacular nevada final que transformará el parque en un escenario de cuento. La feria también ofrecerá franjas adaptadas a personas con autismo y alteraciones sensoriales.

Para los amantes de la cultura y la creatividad, CaixaForum Tarragona presenta una programación especial con actividades familiares hasta el 4 de enero. Entre las propuestas está la obra de teatro Sòmion, la ciudad de los oficios imposibles, talleres musicales como Yo canto en familia para|por Navidad, proyecciones del cine de animación del programa Pequeños cinéfilos, y experiencias creativas como el taller Artefacto: una casa objeto. Además, se podrá visitar la exposición fotográfica Colores del mundo de National Geographic.

En Reus, la tradición navideña también toma protagonismo con el Mercado de Navidad del Mercado, que ha abierto puertas un año más y se podrá visitar hasta el 23 de diciembre. La plaza se llena de puestos con figuras de belén de todos los tamaños, leños, decoración navideña, golosinas y productos típicos, convirtiéndose en uno de los puntos neurálgicos del ambiente festivo en el Baix Camp. Con horario de 9 a 21 h, el mercado se consolida como un espacio de paseo y encuentro para familias y visitantes, completando una oferta navideña diversa que se extiende por todo el territorio,