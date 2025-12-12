Torredembarra intensifica los controles de alcohol y drogas por Navidad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Local de Torredembarra llevará a cabo del 12 al 21 de diciembre una campaña de control de alcoholemia y drogas, coordinada por el Servicio Catalán de Tráfico, con el objetivo de reducir la siniestralidad viaria y fomentar un cambio cultural en la conducción segura. Durante estos días, se establecerán controles preventivos en diferentes puntos del municipio y en varias franjas horarias, con especial atención a la circulación durante las Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, tal como contempla el Plan de Seguridad de la temporada.

La campaña recuerda que conducir con una tasa de alcohol entre 0,25 y 0,50 supone una infracción administrativa y superior a 0,50 es un delito, con la correspondiente instrucción de diligencias, y que cualquiera de estas infracciones comporta la retirada de seis puntos del carnet de conducir.

Con estas medidas, la Policía Local pretende garantizar la seguridad vial y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar las normas básicas de tráfico para evitar accidentes.