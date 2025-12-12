Los Premios Emprèn galardonan diez empresas del Camp de Tarragona con una participación récord

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Los Premios Emprèn han vuelto a impulsar diez proyectos de ámbito tecnológico en su 13.ª edición, marcada por el desarrollo de propuestas que han incorporado la Inteligencia Artificial (IA). Este año, ha destacado el aumento de la participación para alcanzar el premio en el Mejor proyecto empresarial, con casi una setentena de iniciativas presentadas. Según ha resaltado la Diputación de Tarragona, impulsora de los premios, el incremento ha representado un 44% más con respecto al año 2024. La institución ha repartido 40.000 euros en total, además de un asesoramiento personalizado para una decena de empresas del Campo de Tarragona en la gestión de sus proyectos.

La edición de este 2025 ha destacado por la diversidad de las empresas seleccionadas para el galardón, vinculadas al menos a seis sectores diferentes. Entre las ganadoras, tres han desarrollado proyectos con IA, como el proyecto tarraconense Fast Innovation, una plataforma de gestión empresarial inteligente y Neuhera (Vandellòs y Hospitalet de l'Infant), que crea una terapia inmersiva. También la propuesta calafellenca Neumacare, que propone un sistema sensorial terapia no farmacológica que hace uso de la IA para gestionar la ansiedad de los pacientes, y que se aplicará a los centros hospitalarios del municipio.

Entre la originalidad de las iniciativas galardonadas, la sancarlense Aleixandri Studios también sobresalió con una propuesta de moda de ropa ausente de género y llevada a cabo con productos sostenibles y reciclados. El resto de proyectos ganadores son: Frater Fencing (Sant Jaume d'Enveja), Bounce (Reus), Agrokora Solutions (La Ràpita), Explain Up (Tarragona), La Renaixença (Cueva de Francolí) o Sueño Games Studios (Mont-roig del Camp).

Les propuestas vinculadas con el sector sanitario fueron las más beneficiadas y las más próximas a la IA, así como el sector del videojuego, que con Bounce y Sueño Games Studios tuvo dos representantes. La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, destacó «el incomformismo» de los participantes gracias a la diversidad de las propuestas, resaltando «la aparición de nuevos sectores en la emprendeduría» que solucionan «nuevas necesidades». «Les nuevas emprendidas generan ocupación y un impacto muy positivo a la sociedad, además de talento y arraigo en nuestro territorio para crear competencia,» expresaba Llauradó.

La presidenta también resaltaba la «importancia de tener un Premio Emprende» que «tiene un valor añadido». El diputado delegado de Personas, Vale Pino, también destacó «el impulso de las visitas y del mercado».