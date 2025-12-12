El Orfeó Canongí abrirá la temporada del 2026 con siete actos y un nuevo abono

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Teatro Orfeó Canongí estrenará una nueva temporada de artes escénicas entre los meses de enero y julio con una diversidad que se centrará en la comedia, acompañada con propuestas feministas, musicales y teatrales. Durante este periodo, que se extenderá durante el invierno y la primavera, los vecinos de la Canonja también optarán a un nuevo abono de 50 euros, que incluirá las siete propuestas que completan el programa.

«El precio es casi simbólico, y una opción fantástica para regalar», aseguraba el concejal de Cultura, Salvador Ferré. El edil también destacaba que el consistorio ha «adelantado» las fechas para adquirir el nuevo abono, al 15 de diciembre, precisamente para promocionar el abono como regalo para las fiestas de Navidad.

Propuestas frescas

La temporada abrirá con El Substitut el 24 de enero de 2026, una comedia de Pep Plaza basada en un monólogo con varias facetas. El ámbito musical se estrenará con Camí a Buenos Aires, de la entidad Camerata XXI, una exploración del tango argentino, el día 22 de febrero. El 7 de marzo llegará la primera propuesta de «carácter feminista», Calladitas estáis más guapas, un espectáculo cómico íntegramente escrito por mujeres.

El teatro también tendrá su sitio en la escena el 21 de marzo, con la representación Cancun, de Jordi Galceran, una comedia reflexiva sobre las expectativas vitales. L’orquestra impossible (11 de abril) homenajeará las fiestas municipales y su música, acompañándose de Nightingale Gospel Quintet (16 de mayo) y la experiencia autobiográfica Loop (13 de junio), que cerrarán los actos.

El concejal de cultura también destacaba que, durante el 2025, se alcanzó el 93,5% de aforo en las actuaciones. Además, Ferré remarcaba que «el 68% de los asistentes eran de la Canonja, con un 32% de fuera del municipio». «Se ha intentado seguir la línea de los últimos tres años desde la reforma del Teatro, pero con programación de más calidad», decía el edil.

Entre las novedades, el técnico de cultura municipal, Felicià Canyelles hacía mención de la apuesta por la comedia para iniciar el año indicando que la intención es «que la programación sea variada». Canyelles también confesaba la «satisfacción» en relación con el aforo, «teniendo en cuenta que en la Canonja somos 6.000 habitantes».