La inflación baja ligeramente hasta el 2,8% en noviembre en Tarragona y las Terres de l'Ebre

La tasa anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha reducido ligeramente este noviembre, con respecto al mes anterior, y cae por debajo del 3% en Tarragona y las Terres de l'Ebre. La inflación se ha situado en el 2,8%, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los productos que se han encarecido más, con respecto al mismo mes del año pasado, vuelven a ser la vivienda y los suministros de agua, electricidad y el gas (5,1%), los restaurantes y hoteles (4,5%), así como las bebidas alcohólicas y el tabaco (4,3%) y los alimentos (2,9%). Solo han mantenido precios la ropa y calzado. Ninguna de las categorías tasadas se ha abaratado en comparación con el mes de noviembre de 2024.

Con respecto al mes de octubre de este año, el IPC no se ha movido. Mientras que la inflación en la educación y en la comida y las bebidas ha incrementado un punto y medio punto, respectivamente, ha habido abaratamientos mensuales sutiles en la vivienda y suministros y en el ocio y la cultura.