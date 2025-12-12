Cunit propondrá el cambio de comarca a la Generalitat durante el próximo mandato

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La intención de Cunit para cambiar de comarca avanza para ser una realidad durante la próxima legislatura. El pasado 9 de diciembre, el alcalde del municipio, Jaume Casañas, mantuvo una reunión con el Presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para transmitir las preocupaciones del consistorio, destacando la intención de Cunit de unirse a la provincia de Barcelona. Según aseguran desde el Ayuntamiento del Baix Penedès, la sesión generó «buenas sensaciones», sumando la voluntad de cooperación del Gobierno durante el proceso. «La intención es hacerlo coordinadamente» confirmaba el alcalde cunitenc.

Desde el consistorio, sin embargo, se ha señalado que «no se llevará a cabo ahora», sino «durante la próxima legislatura municipal». La principal problemática para no ejecutar ahora la consulta de cambio es la necesidad de calendarizar las elecciones municipales para asegurar legislativamente el traspaso. El alcalde de Cunit explicaba que, en caso de que el traspaso se lleve a cabo ahora, existe el peligro de que el municipio quede en un «limbo legislativo». Por otra parte, desde la Generalitat han advertido que el cambio tendrá que ser únicamente de comarca provisionalmente, a causa de la imposibilidad que actualmente representa realizar lo cambia de provincia, gestionado por el Gobierno estatal.

La Asamblea Vecinal de Cunit también se manifestó esta semana insistiendo en el Ayuntamiento en que «esta iniciativa merece un debate intenso sobre las posibles consecuencias de un cambio administrativo», subrayando que «los efectos negativos podrían ser significativos si no se gestiona correctamente la transición».

Reclaman mejoras

La reunión también sirvió al consistorio para reclamar mejoras al transporte por la carencia de líneas de tren y alternativas de autobús, así como para exponer la situación de gran crecimiento poblacional que vive el municipio. Cunit, que se sitúa como el pueblo que más crece en Cataluña, trasladó al Presidente la necesidad de ampliar los centros educativos, así como de prever nuevas líneas en las escuelas. También la creación de un Área Básica sanitaria únicamente para la localidad, y la coordinación con otros organismos de la Generalitat para mejorar el transporte público desde Cunit y a su paso.

Casañas resaltó que «el crecimiento es una oportunidad», pero que «requiere planificación, inversión e implicación directa» para «mantener unos servicios públicos de calidad». Concretamente, el alcalde ha mencionado que es la conversación se focalizó en el servicio de autobuses y en el aumento del servicio, reclamando una «modificación de la estructura».