Cambrils instala tres nuevos cargadores para vehículos eléctricos antes de marzo 2026

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils instalará en los próximos meses tres nuevos puntos de recarga semirrápida para vehículos eléctricos financiados con los Fondos Next Generation de la Unión Europea con el objetivo de reforzar la movilidad sostenible y eficiente en la ciudad. El contrato mixto de suministro y obra para la instalación de los puntos se adjudicó la semana pasada en la empresa Etecnic Movilidad Electrica SRL por un importe de 30.990 euros más IVA, y se prevé que los trabajos empiecen las próximas semanas para que el servicio pueda estar en funcionamiento antes de finales de marzo del 2026.

Les tres nuevas estaciones, que contarán con dos tomas cada una y una potencia igual o superior a 22 kW, se situarán dos en la calle Robert Gerhard, sustituyendo las antiguas que hace más de dos años que no estaban operativas, y una en la plaza Carles Roig para cubrir la zona de la Villa, y serán accesibles a todo tipo de usuarios de vehículos eléctricos con plazas de estacionamiento específicas.

Esta actuación forma parte del proyecto Cambrils, Villa Marinera Sostenible, aprobado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el marco de la convocatoria extraordinaria 2023 del programa de Plans de Sostenibilidad Turística en Destinos y financiado íntegramente con los Fondos Europeos Next Generation-EU, Componente 14 e Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La iniciativa permite completar la red de estaciones municipales iniciada con el punto de recarga de la Rambla Jaume I en febrero del 2020. Con las nuevas estaciones, se amplía la oferta de puntos gestionados por Aparcamos y se complementan otras estaciones existentes en el municipio, como las de la Cooperativa, el Mercadona de la avenida Adelaida o el Club Náutico.