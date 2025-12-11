Torredembarra planta más de cien árboles nuevos gracias a la movilización vecinal y escolar

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Festa de l'Arbre 2025 ha dejado un balance de 112 árboles y arbustos plantados en Torredembarra en el marco de las diversas actividades organizadas por la Asociación Medioambiental La Sínia, con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Sostenibilidad.

La primera de las plantaciones se llevó a cabo el 29 de noviembre en la Zona Esportiva Municipal, donde los participantes pudieron conocer el origen de la iniciativa y las especies autóctonas que se incorporaban. En esta jornada se plantaron 31 ejemplares, entre tipuanas, empapados blancos, lentiscos y jazmines de flor azul.

La celebración continuó en los centros educativos del municipio los días 4 y 5 de diciembre, con la participación de más de 200 alumnos de 1.º de ESO de los institutos Ramon de la Torre y Torredembarra. Los jóvenes plantaron 72 unidades en el patio de Ramon de la Torre, contribuyendo a incrementar la biodiversidad en los espacios educativos. Entre las especies plantadas había tipuanas, jacarandes, abelies, lentiscos, jazmines de flor azul, eugènies y xitalpes.

La iniciativa se completó con una plantación en la zona de Cal Dània, donde los jardineros municipales incorporaron 9 árboles de fruta y de sombra —como mèlies, perales, melocotoneros, manzanos, atzerolers y cerezos— para ampliar las zonas de sombra y mejorar el espacio de picnic.

La concejala de Sostenibilidad, Angie Muñoz, ha subrayado la importancia de la iniciativa: «La Festa de l'Arbre es una oportunidad para reforzar el vínculo entre la ciudadanía y nuestro entorno natural. Cada árbol plantado es una apuesta por un futuro más verde y sostenible para Torredembarra». También ha destacado el papel de los centros educativos: «La implicación de los niños y jóvenes es clave para construir una comunidad más consciente y responsable».