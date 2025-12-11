Diari Més

Medio Ambiente

Torredembarra planta más de cien árboles nuevos gracias a la movilización vecinal y escolar

La Festa de l'Arbre 2025 culmina con la plantación de 112 árboles y arbustos en diferentes espacios del municipio

La iniciativa se completó con una plantación en la zona de Cal Dània

La iniciativa se completó con una plantación en la zona de Cal DàniaCedida

Redacció Redacció
Publicado por
RedaccióRedacció

Creado:

Actualizado:

La Festa de l'Arbre 2025 ha dejado un balance de 112 árboles y arbustos plantados en Torredembarra en el marco de las diversas actividades organizadas por la Asociación Medioambiental La Sínia, con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Sostenibilidad.

La primera de las plantaciones se llevó a cabo el 29 de noviembre en la Zona Esportiva Municipal, donde los participantes pudieron conocer el origen de la iniciativa y las especies autóctonas que se incorporaban. En esta jornada se plantaron 31 ejemplares, entre tipuanas, empapados blancos, lentiscos y jazmines de flor azul.

La celebración continuó en los centros educativos del municipio los días 4 y 5 de diciembre, con la participación de más de 200 alumnos de 1.º de ESO de los institutos Ramon de la Torre y Torredembarra. Los jóvenes plantaron 72 unidades en el patio de Ramon de la Torre, contribuyendo a incrementar la biodiversidad en los espacios educativos. Entre las especies plantadas había tipuanas, jacarandes, abelies, lentiscos, jazmines de flor azul, eugènies y xitalpes.

La iniciativa se completó con una plantación en la zona de Cal Dània, donde los jardineros municipales incorporaron 9 árboles de fruta y de sombra —como mèlies, perales, melocotoneros, manzanos, atzerolers y cerezos— para ampliar las zonas de sombra y mejorar el espacio de picnic.

La concejala de Sostenibilidad, Angie Muñoz, ha subrayado la importancia de la iniciativa: «La Festa de l'Arbre es una oportunidad para reforzar el vínculo entre la ciudadanía y nuestro entorno natural. Cada árbol plantado es una apuesta por un futuro más verde y sostenible para Torredembarra». También ha destacado el papel de los centros educativos: «La implicación de los niños y jóvenes es clave para construir una comunidad más consciente y responsable».

tracking