Torredembarra: 25 años de la rehabilitación histórica del antiguo Castillo de los Icart

El Ayuntamiento de Torredembarra celebrará un cuarto de siglo desde la rehabilitación del histórico Castillo de la familia Icart, que desde el año 2000 acoge la Casa Consistorial torrenca. El consistorio conmemorará el histórico momento de la renovación de la edificación con unas Jornadas Conmemorativas este sábado, donde recordará el recorrido del patrimonio y los trabajos llevados a cabo para ofrecer el espacio actual al municipio. El edificio, sin embargo, acumula más de cinco siglos de historia.

El castillo, construido por Pere Blai, el mismo responsable del Palau de la Generalitat, representó un encargo la familia Icart el año 1565 y es la única edificación de nueva planta del Renacimiento catalán que se conserva en Cataluña. Un hito que Torredembarra decidió conservar también durante el siglo XX, después de que el legado de los Icart «disminuyera su protagonismo» en el Baix Camp siglos después de la construcción del edificio.

«El castillo entró en decadencia y durante el siglo XX, la población se lo miró de espalda», explicaba el historiador Joaquim Nolla. De acuerdo con el experto, la estructura, «prácticamente abandonada», se utilizó para varias actividades alejadas de la nobleza, como «talleres de cantantes o espacios infantiles», aseguraba. En este aspecto, el arquitecto encargado de la rehabilitación del castillo entre los años 1995 y 2000, Xavier Olivé, también destacaba que la gente del municipio, hoy día, «todavía recuerda cómo jugaba dentro». «Parecía mentira que un edificio de este valor patrimonial estuviera abandonado de puertas adentro», recordaba Olivé.

El edificio vivió 150 años en estado de abandono, hasta la adjudicación de los trabajos para renovarlo y adecuarlo el año 1988. «Se pretendía que fuera una rehabilitación rápida», remarcaba el historiador, aunque, finalmente, se alargó doce años. El experto destaca que, con la recuperación del patrimonio, el municipio vivió una «gran victoria». Tanto fue así, que el año 2000 la Generalitat lo declaró Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) y el arquitecto, Xavier Olivé, ganó el premio del Colegio de Arquitectos de Cataluña.

«Fue una obra monstruosa, muy grande», recuerdan Olivé y Nolla, que trabajaron conjuntamente en la recuperación del patrimonio. «Se buscó la continuidad artística», afirmaban los profesionales. Además, recordaban que la nueva pintura del Castillo de los Icart, que todavía se conserva, comportó polémica durante los trabajos de rehabilitación: «Trajo controversia política y social», indicaba Nolla, «pero teníamos que hacerlo bajo nuestro criterio», añadía Olivé. El arquitecto encargado del proyecto también mostraba su satisfacción con el hecho que «ahora se quiera celebrar»: «Al final se hizo un buen trabajo, y quiere decir que está consolidado», explicaba al Diario Más.

Jornadas de historia

Ahora, el consistorio organizará unas Jornadas divididas en dos días, que recordarán la rehabilitación y la historia de los cinco siglos del castillo. El sábado 13 de diciembre empezará con un acompañamiento de conocimiento, con visitas guiadas a las 10.00h y a las 12.00h, que incluirán el acceso al primer piso conservado en estado original, no accesible habitualmente, de manera gratuita. Además, se llevará a cabo una conferencia por parte del Centro de Estudios Sinibald de Mas, con el historiador Joaquim Nolla y el arquitecto Xavier Olivé.

Por la tarde, a partir de las 18.30h, en el Patio del Castillo se ofrecerá un acto institucional de celebración de los 25 años, con la reunión de algunos de los alcaldes que han gobernado desde la sede municipal. «Trataremos la historia, la cultura y la institución, que tantas personas han defendido dedicando su tiempo, con el castillo», indicaba al alcalde de Torredembarra, Vale Pino. El alcalde, también mencionaba la «necesidad de poner en valor la institución», ofreciendo información sobre un patrimonio que considera «todavía desconocido».

El último acto será el día 19, con el Festival de Microteatro en el Castillo La Torrenca, entre las 19.00h y las 21.00h, con una experiencia inmersiva realizada por La Lunática Productions para «descubrir el teatro de manera diferente».