Reabierta la carretera TV-2034 con 4 km renovados y un puente ensanchado entre Valls y Vilabella

La carretera TV-2034 entre Valls y Vilabella ya está completamente abierta al tráfico después de las obras de acondicionamiento ejecutadas por la Diputació de Tarragona. Las actuaciones han permitido mejorar de manera sustancial la seguridad y la comodidad en un tramo por donde circulan diariamente cerca de 3.400 vehículos.

Los trabajos, con una inversión de 3 millones de euros, han incidido en 4,1 kilómetros de vía en los términos municipales de Valls, Puigpelat y Vilabella. La intervención ha incluido la ampliación de la calzada hasta los 8 metros, el ensanchamiento del puente sobre el torrente del Caus y la construcción de una nueva rotonda destinada a pacificar y ordenar el tráfico.

Aparte de estas mejoras estructurales, también se ha renovado completamente la señalización horizontal y vertical, se han ejecutado cunetas transitables, se ha reforzado el drenaje de la carretera y se ha instalado alumbrado en la rotonda recién estrenada.

Durante las obras de ensanchamiento del puente, la carretera tuvo que quedar cortada entre los puntos kilométricos 2 y 2,300, si bien se habilitó un itinerario alternativo para garantizar la circulación del tránsito rodado.