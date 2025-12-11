La primera Fira del Nadal de Cambrils llenará el Parque del Pinaret de nieve

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Cambrils se prepara para vivir un fin de semana cargado de nieve y espíritu festivo con la primera edición de la Fira del Nadal, que se celebrará del 19 al 21 de diciembre en el Parque del Pinaret. El acontecimiento reunirá una quincena de paradas de comercios locales y un amplio programa de actividades pensadas para todos los públicos, con el objetivo de dinamizar el comercio de proximidad y atraer visitantes durante las fiestas.

El recinto, totalmente ambientado con elementos navideños, abrirá puertas el viernes 19 de diciembre a las 18.30 h con un gran show inaugural protagonizado por Giocattolo y el Circ de Nadal. La clausura, prevista para el domingo 21 a las 19 h, ofrecerá un cercavila, música y una espectacular nevada final que transformará el parque en un auténtico escenario de cuento.

Entre las propuestas más destacadas estará el trenet de la magia arrastrado por Rudolf, un fotobox para hacer felicitaciones creativas, el espectáculo “Cambrils bajo la nieve”, talleres infantiles gratuitos, el concierto Christmas Band y un vermú navideño con Dj Nacho Lascasas. Durante el fin de semana también se entregarán los premios de dos nuevos concursos: el de leños, destinado a niños y jóvenes de hasta 16 años, y el concurso de iluminación de balcones. Les bases ya se pueden consultar en la web.

Uno de los elementos más especiales de la decoración de este año es el árbol de Navidad de ganchillo elaborado por el Club del Tejido de Cambrils, inaugurado ayer coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este grupo intercultural, que se reúne en el Parque del Pinaret y al Eixample Playa, ha dedicado horas de trabajo para crear una pieza única que presidirá la feria.

Además, el acontecimiento ofrecerá franjas con reducción de volumen para adaptarse a personas con autismo y alteraciones sensoriales: sábado de 11 a 12 h y de 17 a 18 h, y el domingo de 11 a 12 h. El trenecito turístico también funcionará cada hora desde la Fuente del Centenario, con un precio de 1,5 euros por trayecto —gratuito para los niños hasta los 5 años.

Impulsada por el Departamento de Promoción Económica e integrada en el programa navideño municipal, la feria cuenta con la colaboración de una decena de entidades y la Unió de Botiguers de Cambrils. Al fin y al cabo, una apuesta conjunta para que el Parque del Pinaret se convierta durante tres días en el centro de las fiestas de Navidad del municipio.