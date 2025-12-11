Policía Local y Mossos unen fuerzas en Vila-seca con la nueva Campaña Grèvol

Durante toda la campaña, los agentes visitan uno por uno los establecimientos para dar consejos de seguridad, resolver dudas y detectar necesidades específicas.Cedida

La semana pasada arrancó en Vila-seca una nueva edición de la Campaña Grèvol, el dispositivo especial de seguridad que se despliega cada Navidad para reforzar la vigilancia en el municipio. La iniciativa cuenta con patrullas conjuntas de la Policía Local y de los Mossos d'Esquadra, con el objetivo de ofrecer más protección en el comercio de proximidad y prevenir posibles hechos delictivos en una de las épocas de más actividad comercial del año.

Durante toda la campaña, los agentes visitan uno por uno los establecimientos del municipio para dar consejos de seguridad, resolver dudas y detectar necesidades específicas de los comerciantes. Paralelamente, cada jueves por la mañana el dispositivo se refuerza en el Mercado ambulante, donde se concentra una gran afluencia de personas y donde se considera especialmente importante garantizar una presencia policial visible.

La Campaña Grèvol complementa las actuaciones preventivas habituales y se enmarca dentro de la colaboración permanente entre los dos cuerpos policiales. El objetivo es asegurar un entorno comercial seguro y tranquilo durante las fiestas, favoreciendo que residentes y visitantes puedan disfrutar de la Navidad con confianza.