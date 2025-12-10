Vandellòs y Hospitalet de l'Infant aprueban un presupuesto de casi 27 millones de euros para el 2026

Imagen de la sesión plenaria donde se han aprobado los presupuestos del 2026.Ayuntamiento de Vandellós y l'Hospitalet de l'Infant

El Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant impulsará un presupuesto de 26.982.020 millones de euros para el 2026. El grueso de esta cantidad corresponderá propiamente al mismo consistorio, que destinará 21,6 millones a la gestión, administración y a los sueldos municipales. Por otra parte, 3,1 millones se destinarán a inversiones para la localidad, casi una veintena, proyectadas para empezar sus trámites o ejecutarse durante el próximo año.

Les dos principales acciones se centrarán en los dos campos de fútbol del municipio, uno de los cuales todavía tiene que construirse. Primeramente, está prevista la propuesta de uno del nuevo campo de fútbol en l'Hospitalet de l'Infant, que obtendrá una inversión 250.000 euros.

Les instalaciones todavía dependen de la licitación de la redacción de un proyecto de ejecución y urbanización del solar, pero se espera que se lleve a cabo durante el 2026. En el caso del segundo campo, el de Vandellòs, se transformará y se reordenarán los espacios para hacerlo más accesible y ampliarlo. Una iniciativa que recibirá 460.000 euros, y que el Ayuntamiento empezará a ejecutar a principios de año, con unos trabajos previstos de siete meses.

Entre otros proyectos, también destacan la mejora del alumbrado público, a la cual el consistorio dedicará 200.000 euros y la mejora de parques y jardines municipales, por un total de 230.000. También se desencallarán proyectos esperados, como la finalización de las obras de mejora del Poblado Hifrensà, que incluyen el pabellón y la Escuela Aster en un presupuesto de 253.000 euros, o la redacción del proyecto de la Comisaría de la Policía Local, por 56.000 euros.

Una de las principales inversiones, además de la recuperación de proyectos pendientes, son los arreglos de calles y caminos, así como la compra de maquinaria, equipos y vehículos. Unas necesidades en las cuales el Ayuntamiento dedicará 840.000 euros para reforzar el resto de proyectos y actuaciones municipales. Dentro de la diversidad de proyectos previstos para el próximo año, se integrarán la reordenación del patio de la escuela Mistral (140.000 euros), la reforma de la Pista Nueva Luz (150.000 euros) o la pavimentación del pabellón deportivo de Vandellòs (115.000 euros).

Congelación de impuestos

El consistorio prevé, además de las actuaciones por todo el municipio, un beneficio de 3.356.454 millones de euros, un ingreso de 1,4 millones de euros más que en el ejercicio del 2025. Parte de los ingresos previstos, de acuerdo con el Ayuntamiento, provendrán de los impuestos directos, que sumarán uno aproximado de 12,3 millones de euros al presupuesto del 2026 y dejarán en el municipio en positivo. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no lo aumentará durante el próximo año, y desde el consistorio destacan que el 85% del beneficio proviene de las centrales nucleares, y el otro 15%, del vecindario.

Entre las nuevas previsiones de las regularizaciones fiscales, también cobrará importancia, según confirman desde el Ayuntamiento, el «número considerable» de recibos de la Tasa de Recogida de Desperdicios, dado que la administración ha notificado uno «importando número de inmuebles que no estaban dadas de alta.

Un hecho que puede comportar, avisan, la liquidación de las cuatro últimas anualidades no cobradas por parte del Ayuntamiento. Además, está previsto un incremento de la recaudación de la Tasa de Ocupación de la Vía Pública por parte de suministradoras de luz y gas.