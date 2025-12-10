El sector turístico de Tarragona crece este año durante la temporada baja y roza las 22 millones de pernoctaciones

La presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT), Berta Cabré, en la presentación de los datos y balance turístico del 2025.ACN

El sector turístico de la demarcación de Tarragona ha alcanzado 21.748,664 pernoctaciones este 2025, un 2,9% más con respecto al 2024. El destino ha crecido especialmente en temporada baja, un 12% entre en enero y en mayo, y un 10% de septiembre a diciembre.

Durante el verano, se ha producido un estancamiento. La presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT), Berta Cabré, ha explicado que los mercados internacionales han liderado este crecimiento, con un 51,5% de las pernoctaciones.

"Es una temporada satisfactoria, de consolidación, pero no es un año de récord", ha dicho. Para el 2026, la FEHT se ha marcado los retos de seguir apostando por la desestacionalización y abrirse al mercado coreano y recuperar el ruso.