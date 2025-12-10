PortAventura aporta más de 17.200 millones de euros al PIB de Cataluña desde su apertura

PortAventura World ha aportado más de 17.200 millones de euros al PIB catalán desde su puesta en marcha en 1995. Esta es una de las principales conclusiones del Estudio de Impacto Socioeconómico presentado, elaborado por la consultora PwC, este miércoles en la sede de Fomento del Trabajo en Barcelona. El documento cuantifica por primera vez la magnitud "real" de su contribución a la economía y el empleo del resorte durante los últimos 30 años. La informe recopilación que el parque temático ha invertido 1.800 millones de euros desde su apertura y que tiene un impacto laboral medio de 10.439 puestos de trabajo anuales, de los cuales el 91% se concentran en la demarcación de Tarragona.

Los resultados del informe evidencian el papel estructural que desarrolla PortAventura World en la economía española y catalana. Su actividad, directa, indirecta, inducida y la generada por el gasto de los visitantes, ha supuesto casi 18.000 millones de euros de contribución al PIB desde 1995, lo cual equivale a 600 millones de euros anuales. El 92% de este impacto económico se queda en Tarragona. Eso, indican, refuerza el arraigo territorial del proyecto.

Durante las tres décadas, PortAventura World ha recibido más de 109 millones de visitas, "consolidándose como referente del ocio en Europa. Según el informe, el hecho de que esté abierto 307 días al año ha estado determinando para la desestacionalización del sector hotelero, comercial y cultural de la Costa Daurada. Además, el estudio también destaca el impacto social generado a través de la Fundación PortAventura, con más de 118.000 niños en situación de vulnerabilidad que participado del Dreams Village.

Finalmente, en materia ambiental, la compañía ha impulsado proyectos de referencia al sector, como la planta fotovoltaica PortAventura Solar, que genera más de 15 GWh al año y evita la emisión de 6.000 toneladas de CO₂. De hecho, desde el 2016 el 99,6% de la energía del parque procede de fuentes renovables. La compañía también ha reutilizado 7,4 millones de m³ de agua regenerada, el 28% del consumo total. Además, ha reducido el consumo energético un 5% la última década.