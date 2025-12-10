Mont-roig del Camp prevé renovar con un macroproyecto la zona ludicoesportiva

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La zona ludicoesportiva de Mont-roig del Camp sufrirá una transformación total después de la aprobación de un macroproyecto de renovación del recinto. La propuesta se llevará a cabo con un presupuesto total de 6,1 millones de euros, y se ejecutará en dos fases, distribuidas en 18 meses de trabajos.

Los cambios previstos, de grandes dimensiones para reorganizar la zona, plantean varias acciones prioritarias, incluyendo la reubicación de la piscina municipal y de la pista multideportiva de verano. Además, se creará una nueva plaza pública de dos niveles en el centro del recinto, y se mejorarán los accesos para facilitar los recorridos entre las instalaciones.

El objetivo principal, según se establece al proyecto, es «optimizar el uso de los espacios e integrar estos equipamientos de manera más eficiente». Les nuevas reformas del espacio previstas también incluyen la mejora de las instalaciones deportivas actuales, como el velódromo o las pistas de fútbol, que se unificarán por la zona del bar. Se incluyen el pabellón y las pistas de tenis y pádel, con la «intención de actualizarlos y garantizar un uso óptimo» para las actividades previstas a partir del 2026.

La fase 1 prevé la parte más importante del proyecto, con 2.148.391 millones de euros del presupuesto total y diez meses de trabajos proyectados. Esta parte del proyecto priorizará la urbanización de la nueva plaza, nombrada Aureli Escarré, el parque y la piscina, así como la construcción de pasadizos perimetrales.

También se espera la instalación de la totalidad de las infraestructuras subterráneas dentro de estas áreas para completar las partes más importantes y ofrecer un servicio de agua, alumbrado, saneamiento y telecomunicaciones antes de pavimentar la zona y empezar con la fase 2. La nueva piscina tendrá dos zonas, una infantil y la otra deportiva con carriles de natación, así como más módulos de ducha y vestuarios, zonas de sombra y dos nuevos accesos.

Por otra parte, la segunda fase comprenderá la construcción de los equipamientos deportivos y de ocio pendientes. Entre estas figuran el skate park, la pista deportiva, las reformas en el velódromo y los cierres perimetrales, junto con el control de los accesos. También se construirán una nueva zona de calistenia, un mirador conjunta con el velódromo y se incorporarán pérgolas con placas fotovoltaicas.

Parte de la instalación de elementos se dedicará a las dos alturas de la nueva plaza, que tendrá lugares de descanso y nuevos accesos, así como protección climática. En el caso de esta fase, tendrá la mayor parte del presupuesto proyectada, 3.532.541 millones de euros, y supondrá ocho meses de los 18 contemplados.

Inicios de 2026

Después de la redacción del proyecto, el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp prevé ejecutar el concurso público para los trabajos a inicios de 2026. Les fechas, además, contemplan llevar a cabo el proyecto el mismo próximo año, para asegurar el uso de las instalaciones en plazo adecuado y «corto»

Entre los trabajos, también se mejorarán las instalaciones y entornos de entidades sociales del municipio, como la Llar d'Avis y el Centro de día la Onada, donde se llevarán a cabo nuevos cierres y accesos, y se creará una nueva terraza plana, con barandillas de seguridad, accesible desde la calle Aureli Escarré y desde la zona del parque.