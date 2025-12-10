El Ayuntamiento de Mont-roig cambia los requisitos de las Tarjetas Monedero

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp aprobó en el último pleno de este martes 9 de diciembre la modificación de los requisitos que tendrán que presentar las familias del municipio para optar en las Tarjetas Monederos. La iniciativa, que continúa activa en la localidad desde el 2020 ofreciendo ayudas a la población en el ámbito de la alimentación, ha detectado irregularidades durante este pasado 2025.

Según ha explicado la concejala de Acción Social, Francisca Ortiz, entre las modificaciones más destacadas se pedirá que las familias «no tengan ahorros» y que todos los ingresos estén domiciliados en una sola cuenta, un hecho que ya ha provocado «varias» infracciones. Además, las familias que quieran optar en la Tarjeta «no podrán habitar en un inmueble ilegal ocupado, ni tener prestaciones sociales». Unas medidas que se han aprobado por unanimidad.

La concejala también ha destacado que, durante el último año, 97 familias han optado al servicio de la Tarjeta Monedero, y en total se ha ofrecido ayuda a 249 personas sólo con esta iniciativa. Con respecto al 2026, aunque la propuesta estuvo a punto de no incluirse en los presupuestos, finalmente se prevé que ofrezca el «mismo importe» para subvencionar en alimentación, casi 110.000, sumados a las ayudas a Cruz Roja, que ascenderán a 129.000 durante el próximo año con una «previsión justa».