Movilidad
Altafulla instala dos radares de velocidad dentro del municipio
La recaudación se destinará a "reforzar" la seguridad y "financiar" mejoras en el espacio público, según el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Altafulla pondrá en marcha próximamente dos radares de velocidad dentro del municipio. Uno de los dispositivos se instalará en la calle Marquès de Tamarit (antigua carretera N-340), que conecta Torredembarra con Altafulla, y el otro en la Ronda de Altafulla, cerca del cruce con la calle del Jilguero. El Ayuntamiento asegura a través de un comunicado que la calle Marquès de Tamarit es un eje vial|viario que "multiplica" el volumen de tráfico en verano. Y que en la Ronda de Altafulla hay una "cantidad significativo de peatones y medios de transporte". El consistorio afirma que la recaudación se destinará "íntegramente" a "reforzar" la seguridad y "financiar" mejoras en el espacio público del municipio.