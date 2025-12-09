Valls inaugura “Dos Talls”: la nueva Cocina Comunitaria del Barri Antic

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Comunalitat de Valls abrirá este domingo 14 de diciembre la nueva Cuina Comunitària Dos Talls, un espacio situado en la calle de la Zeta, 2, que nace para reforzar la vida comunitaria del Barrio Antiguo a través de la alimentación, la sostenibilidad y los proyectos colectivos. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto del Grup de Consum La Bajoca, la Associació del Barri Antic, la Associació Egueiro y la Cooperativa Agroecólogos, que han impulsado un espacio inclusivo pensado para dinamizar el Centro Histórico y favorecer la cohesión social.

El proyecto ha contado con una inversión de casi 20.000 euros, financiada parcialmente por el Projectes lliures —impulsado por Òmnium Cultural, Coop57 y ECAS-, por el programa ComunarESS de la Dirección General de Economía Social y Solidaria y Cooperativismo, y con aportaciones del Casal Popular La Turba.

La jornada de inauguración incluirá talleres y actividades para todas las edades. La Escuela Popular La Zeta dinamizará actividades infantiles, el proyecto reÚtil organizará la Fira del ric-rac, del regalo y el intercambio, y las Teixidores de Vilaniu ofrecerán un taller para crear utensilios de cocina con lana y ganchillo. Además, el proyecto gastroetnobotànic Menjamiques impartirá un taller de mazapanes.

La Cocina Comunitaria impulsará talleres de cocina saludable, actividades de jóvenes con Egueiro, Ollas Populares para personas en riesgo de exclusión social, formaciones de productoras de La Bajoca con sello de Venda de Proximitat, talleres de memoria culinaria con Removent cassoles y meriendas saludables con la Escuela Popular La Zeta.

Dos Talls quiere convertirse también en una herramienta al servicio de las entidades sin ánimo de lucro de Valls, ofreciendo un espacio accesible para que puedan organizar talleres, encuentros y proyectos comunitarios. Con esta vocación, la nueva cocina pretende fortalecer el tejido asociativo, impulsar el empoderamiento vecinal y reforzar la cohesión social.