Cambrils y la Val d'Aran han presentado en Vielha la primera edición de las jornadas gastronómicas Mar i Muntanya, una iniciativa que une dos cocinas de identidad propia y que permitirá disfrutar, hasta el 15 de diciembre, de propuestas gastronómicas creadas conjuntamente por chefs cambrilenses y restaurantes araneses.

La presentación oficial se celebró en el restaurante Era Coquela y contó con la presencia de autoridades y periodistas especializados, que pudieron degustar los platos elaborados por Casa Macarrilla 1966, Cal Tendre i Denver. Sus chefs se desplazaron hasta Vielha para dar a conocer la cocina cambrilense, marcada por el producto de proximidad y la tradición marinera.

Del 1 al 15 de diciembre, seis restaurantes de la Val d'Aran incorporan a sus cartas el plato estrella de su restaurante homónimo cambrilense y una propuesta conjunta de mar y montaña. La iniciativa llega después de la buena acogida que ya tuvo del 15 al 30 de octubre a Cambrils, donde la fusión entre cocina aranesa y cambrilense recibió una respuesta muy positiva del público.

Mar y Muntanya se plantea como un intercambio culinario bidireccional que permite dar visibilidad al producto y al talento gastronómico de Cambrils ante un público amplio, especialmente en plena temporada turística y coincidiendo con el inicio de la temporada de esquí en la Val d'Aran.

Durante la presentación se destacó la calidad del producto, el nivel técnico de las propuestas y la complementariedad entre las dos cocinas, que refuerzan una narrativa gastronómica singular y atractiva. La concejala de Turismo y Promoción Económica, Patricia de Miguel, subrayó el valor estratégico de la iniciativa: “Esta acción nos permite mostrar quiénes somos como destinación gastronómica. Cambrils es producto, talento y emoción, y llevarlo a la Val d'Aran en un momento de tanta actividad es una oportunidad inmejorable”.