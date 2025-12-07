Los Bomberos hacen cuatro rescates en el medio natural en Tarragona este fin de semana

Los Bomberos de la Generalitat han hecho más de una decena de rescates en el medio natural este fin de semana, cuatro de ellos en la demarcación de Tarragona. Según ha informado el cuerpo este domingo en un comunicado, en Cataluña han hecho al menos dos búsquedas y nueve rescates de montaña.

Las búsquedas en la provincia tuvieron lugar el sábado en Freginals (Montsià), donde una familia se había extraviado en la Font d'Andara haciendo la ruta de la Foradada y se les tuvo que ayudar a bajar. El domingo un cazador se lesionó cerca de la ermita de Sant Bartomeu de Ulldemolins (Priorat) y se le ha tenido que evacuar hasta el hospital de Reus.

Una mujer se lesionó mientras caminaba por el barranco de la de la Cova del Garrofer, en Mas de Barberans (Montsià), y necesitó traslado hasta la ambulancia. Finalmente, un escalador sufrió un golpe en el brazo y no pudo acabar la vía ferrata que hacía en Ulldecona (Montsià) y se le tuvo que rescatar con un gruaje,