Tarragona: guía práctica para ver un eclipse total

Publicado por Adam Diaz Garriga

Cuando sucede un fenómeno poco común, en concreto, un eclipse, se cuentan los días para que llegue el momento para ponerse las gafas especiales y poder ver cómo el sol y la luna se entrelazan. Durante sólo un minuto, el 12 de agosto del 2026, los dos astros colapsarán, cubriendo de oscuridad la provincia de Tarragona. Aunque este fenómeno se podrá volver a observar excepcionalmente el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028, no se repetirá hasta el siglo XXII. Por este motivo, Tarragona ya tiene una guía práctica para hacer este momento inimitable.

La jornada Cuando lo suele se esconde, impulsada por la Diputación de Tarragona, llenó el Castillo de Falset de conocimiento con cuatro sesiones presentadas por diez ponentes, dedicadas a la astronomía, el astroturismo y la ciencia que se esconde detrás del fenómeno del eclipse.

Entre las explicaciones, el centro de la atención fue la expuesta por la asesora del Departamento de Investigación, Yara Duverger, enfocada en la organización que dedicarán las administraciones y las entidades científicas para coordinarse antes, durante y después del fenómeno durante el 2026, junto con el Cuerpo de Agentes Rurales. La lista de prioridades quedó definida: encontrar sitios con buenas vías de acceso y de salida para evitar aglomeraciones y accidentes a las carreteras, así como establecer «puntos preferentes de observación».

Guía preventiva

Les primeras indicaciones de la Generalitat sitúan los municipios de entre 3.000 y 4.000 habitantes, con buenos accesos y puntos de altura suficiente para observar el eclipse, como los principales favoritos del Gobierno. Duverger destacaba la «necesidad de tomar medidas» por el hecho de que la franja del eclipse no abarcará Barcelona, y eso supondrá un «impacto masivo» para la demarcación. Principalmente por las movilizaciones, no sólo desde la capital catalana, sino de todo el territorio estatal e, incluso, con previsión de desplazamientos internacionales.

Además, la experta avisaba de que las salidas de los puntos preferentes se realizarán durante los momentos de oscuridad y advertía que, ahora mismo, «la única vía con gran caudal» paraafrontar la movilidad en la provincia es el AP-7, que quedará de saturada «sin coordinación».

A pesar de las advertencias, la ponente coincidía con la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, quien concluyó el acto asegurando que supondrá «una gran oportunidad», que comportará un «increíble impacto económico» por el cual el Campo de Tarragona «tiene que estar preparado» para que no sea negativo. Es por eso que uno más de los requisitos será que los municipios escogidos puedan ofrecer servicios» de restauración o comerciales.

Entre el resto de sesiones, destacó la portada a término por los divulgadores Georgina Serven y Kilian Vindel sobre astroturismo y experimentación. La música hecha con las ondas de las estrellas y la evaluación del impacto del turismo que aporta la astronomía fueron uno de los platos fuertes del acto. Y los datos dan la razón a la ciencia, que colaboró con la promoción turística subrayando el interés que suscitan los acontecimientos únicos: el 42% de las personas en el mundo tiene interés en ver un eclipse al menos una vez a su vida.