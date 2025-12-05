Montblanc renovará 20 kilómetros de caminos rurales municipales en mal estado

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Montblanc renovará 20 kilómetros de caminos agrarios del municipio, considerados en «mal estado» o con necesidades de algunos tramos. El proyecto, que todavía no se ha adjudicado a ninguna empresa para llevar a cabo los trabajos iniciales, incorpora la mejora de al menos 18 tramos, por algunos de los cuales también hay ampliaciones proyectadas, hasta los 3,5 metros de calzada.

Les mejoras previstas se ejecutarán en cuatro grupos de caminos, empezando por los trazados del Canar, Mízcalo y la Zanja de los Prats. Entre el resto de trazados, destacan las adecuaciones del camino del Área de servicio A2 en Mas de Gassol, de 1,8 kilómetros, y el camino de la Tossa, de 2,2. En total, la superficie que sufrirá las obras de condicionamiento afectará a 10.095 metros cuadrados. Les obras se podrán llevar a cabo después de aprobar una subvención de la Agencia de Residuos de Cataluña de 138.000 euros, aunque el presupuesto ascenderá a 142.519 euros con un plazo de ejecución de tres meses máximo.

Los principales trabajos propuestos se ejecutarán ampliaciones de los caminos en tramos de anchura inferior a 3 metros, hasta una anchura media de 3,5, así como la mejora del nivel de los trazados con trabajos previos, que incluirán la compactación de ciertos tramos. Además, la renovación del material del suelo de los caminos se llevará a cabo con árido reciclado, un sustitutivo aprobado por la Generalitat desde el año 2020, que contempla el uso de residuos de demolición y construcción procesados como hábiles por compactar y renovar caminos rurales.

Por otra parte, se revisarán y mejorarán los vierteaguas existentes y se formarán nuevos «de forma puntual» donde el bombardeo del camino lo necesite. Esta mejora concreta ayudará a mantener la calzada, sin que las corrientes de agua de lluvia la perjudiquen. La última acción prevista será el condicionamiento de las barreras o sobreanchos, todo y que sólo los de carácter municipal, «cada 150 o 200 metros de distancia entre ellos» para permitir el cruce de dos vehículos, en especial vehículos de extinción de incendios. Les obras también prevén la retirada de residuos de fibrocemento en algunos puntos, aunque dependerá de «cómo avance el proceso de mejora».

Necesidad

«Hace años que los caminos no reciben una atención real», ha asegurado el alcalde de Montblanc, a Marc Vinya, confirmando que el consistorio espera licitar el proyecto «antes de finales de año», o si no el periodo de espera se ampliará «hasta marzo». La renovación y la mejora de los caminos agrarios del municipio ha sido una de las cuestiones más solicitadas por el vecindario montblanquí, tal como indicaba el concejal de Urbanismo, Gerard Ferré, durante el pleno celebrado el pasado mes de octubre. «Para nosotros nos dará aliento poder hacer esta obra y abrazar caminos para dar respuesta a las necesidades de la gente», haciendo especial mención de las personas que «tienen que acceder a su finca o trozo, para trabajar o vivir.»

El concejal también «agradecía» la subvención que permitirá llevar a cabo los trabajos que les permitirá «dignificar» también «las pedanías que actualmente están en mal estado». Un hecho, indicaba, que «mejorará la movilidad y preservará» el territorio, también contra los «fuertes episodios de lluvia» de hoy día con «fenómenos extremos».