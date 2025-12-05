La epidemia de la gripe se adelanta en Tarragona, con el pico de contagios previsto para Navidad

Imagen de archivo de una profesional vacunando a una paciente de la gripe y la covidNorma Vidal / ACN

Este año la temporada de gripe ha llegado antes del previsto a Cataluña, un adelanto que se vive también en el Camp de Tarragona, donde los diagnósticos casi se cuadruplican con respecto a las mismas fechas del año pasado.

Se trataría del volumen de casos más alto registrado durante esta época del año desde la temporada 2022—2023, según los últimos datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC), correspondientes a la semana del 24 al 30 de noviembre.

La incidencia estimada actual en el territorio es de 153 casos cada 100.000 habitantes, que equivale a un total de 863 diagnósticos, situándose en el nivel moderado de transmisión.

La mayoría de estos (363) corresponden a personas de entre 15 y 44 años, mientras que la segunda franja más afectada sería la de 5 a 14 años (218). En Cataluña la incidencia dobla la de la semana anterior, con 11.122 diagnósticos enfrente de los 6.006 de la semana previa.

Según Salut, la variante dominante es la gripe A, sobre todo entre la población pediátrica. También se ha registrado un incremento de otras infecciones respiratorias agudas, acumulando un total de 4.625 casos en el Camp de Tarragona y 63.035 a nivel autonómico.

La predominante es el rinovirus, a menudo el agente causal del resfriado común. La covid, en cambio, se mantiene estable en niveles bajos de transmisión, con 9,42 casos por 100.000 habitantes.

Sin causa concreta

Según la subdirectora regional en el Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre de la Agència de Salut Pública de Catalunya, Ana Bocio, este aumento prematuro no se puede atribuir a un único factor, sino «al comportamiento natural del virus, que varía en cada temporada.»

Así, las previsiones del Departament de Salut es que el pico de la epidemia llegue dentro de tres semanas, coincidiendo con las fiestas de Navidad. La temporada pasada, el nivel máximo de contagios se alcanzó el 20 de enero, un mes más tarde que este año. «Es una época en que nos encontramos mucho y en espacios cerrados, y por eso es importante vacunarse», afirma Bocio.

Se abre la vacunación

Este año, destaca, la campaña de vacunación arrancó el 22 de septiembre, antes que otras temporadas, Además, este lunes se ha abierto a toda la población, más allá de los grupos de riesgo habituales. «Ahora mismo en el Camp de Tarragona tenemos una cobertura de más del 65% en mayores de 80 años y de más de 50% en personas de 70 a 79. Es una cantidad más alta que el año pasado a estas alturas», subraya a la subdirectora.

En el territorio ya se han administrado cerca de 80.000 vacunas, unas 9.500 más que en el mismo periodo del año pasado. «Tenemos que vacunarnos, no sólo por nosotros, sino para proteger a aquellas personas vulnerables que nos rodean», insiste.